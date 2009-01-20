Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор Cronex T RSI GF - индикатор для MetaTrader 4
- 10500
Модификация индикатора RSI
Изменения :
- Изменена размерность (исключительно для удобства использования в советниках)
- Линия основного индикатора составная из 4 линий со сдвигом периода
- Наложена линия сглаживания по T3 (не помню чей алгоритм )
- Сигналы выведены в отдельные буферы
- Наложен BB на T3 для наглядности изменений
Как самостоятельный торговый инструмент не использовать, предназначен для подтверждения трендовых индикаторов.
Если кому поможет заработать дотации принимаются :-)
