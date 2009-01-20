CodeBaseРазделы
Индикатор Cronex T RSI GF - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Опубликован:
Обновлен:
Модификация индикатора RSI

Изменения :

  • Изменена размерность (исключительно для удобства использования в советниках)
  • Линия основного индикатора составная из 4 линий со сдвигом периода
  • Наложена линия сглаживания по T3 (не помню чей алгоритм )
  • Сигналы выведены в отдельные буферы
  • Наложен BB на T3 для наглядности изменений

Как самостоятельный торговый инструмент не использовать, предназначен для подтверждения трендовых индикаторов.

Если кому поможет заработать дотации принимаются :-)

