Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Мега-Чу - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9901
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Усовершенствованный вариант индикатора Чува-Чу (http://codebase.mql4.com/ru/code/9931).
Изменения:
1. Более совершенный алгоритм рассчета вилки.
2. Возможность задания начального и конечного бара для поиска вилок.
Параметры индикатора:
BeginFractal - начальный фрактал, с которого начинается поиск вилок (не может быть меньше числа 3)
EndFractal - конечный фрактал поиска вилок (не может быть больше количества баров на графике)
UpColor - цвет линий верхних фракталов (линии покупок)
DnColor - цвет линий нижних фракталов (линии продаж)
UpWidth - толщина линий верхних фракталов (линии покупок)
DnWidth - толщина линий нижних фракталов (линии продаж)
Советы:
- Открываем бай при пересечении верхей зеленой линии
- Открываем селл при пересечении нижней красной линии
Советник? позволяющий вести виртуальную ручную торговлю в тестере. Немного подточен под пробой откат уровней поддержки/сопротивления.Piz
Вливаемся в движняк отложенными стоп-ордерами.
Индикатор вычисляет силу быков и медведей на основе данных индикаторов Bulls Power и Bears Power пяти различных периодов расчета.Индикатор Cronex T RSI BB Signal
Очередная модификация индикатора RSI.