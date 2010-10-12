



Усовершенствованный вариант индикатора Чува-Чу (http://codebase.mql4.com/ru/code/9931).

Изменения:

1. Более совершенный алгоритм рассчета вилки.

2. Возможность задания начального и конечного бара для поиска вилок.

Параметры индикатора:

BeginFractal - начальный фрактал, с которого начинается поиск вилок (не может быть меньше числа 3)

EndFractal - конечный фрактал поиска вилок (не может быть больше количества баров на графике)

UpColor - цвет линий верхних фракталов (линии покупок)

DnColor - цвет линий нижних фракталов (линии продаж)

UpWidth - толщина линий верхних фракталов (линии покупок)

DnWidth - толщина линий нижних фракталов (линии продаж)





Советы:



- Открываем бай при пересечении верхей зеленой линии

- Открываем селл при пересечении нижней красной линии

