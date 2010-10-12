CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Мега-Чу - индикатор для MetaTrader 4

Сергей
Просмотров:
9901
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Усовершенствованный вариант индикатора Чува-Чу (http://codebase.mql4.com/ru/code/9931).

Изменения:

1. Более совершенный алгоритм рассчета вилки.

2. Возможность задания начального и конечного бара для поиска вилок.

Параметры индикатора:

BeginFractal - начальный фрактал, с которого начинается поиск вилок (не может быть меньше числа 3)

EndFractal   -  конечный фрактал поиска вилок (не может быть больше количества баров на графике)

UpColor      -  цвет линий верхних фракталов (линии покупок)

DnColor      -  цвет линий нижних фракталов (линии продаж)

UpWidth     -  толщина линий верхних фракталов (линии покупок)

DnWidth     -  толщина линий нижних фракталов (линии продаж)

 


Советы:

- Открываем бай при пересечении верхей зеленой линии
- Открываем селл при пересечении нижней красной линии

Trenager Trenager

Советник? позволяющий вести виртуальную ручную торговлю в тестере. Немного подточен под пробой откат уровней поддержки/сопротивления.

Piz Piz

Вливаемся в движняк отложенными стоп-ордерами.

BullsBears_5periodos_largos BullsBears_5periodos_largos

Индикатор вычисляет силу быков и медведей на основе данных индикаторов Bulls Power и Bears Power пяти различных периодов расчета.

Индикатор Cronex T RSI BB Signal Индикатор Cronex T RSI BB Signal

Очередная модификация индикатора RSI.