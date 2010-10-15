CodeBaseРазделы
Индикаторы

BullsBears_5periodos_largos - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор вычисляет силу быков и медведей на основе данных индикаторов Bulls Power и Bears Power пяти различных периодов расчета.

