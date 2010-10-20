Ставь лайки и следи за новостями
Гига-Чу - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 9282
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Еще более совершенный вариант индикатора из серии "Чува-Чу" (https://www.mql5.com/ru/code/9931).
Изменения:
1. Для поиска нужной вилки на истории просто задайте ее номер.
2. Вилка рисуется в виде отрезков.
3. От краевого фрактала вилки рисуется горизонтальная линия-граница с заданным временем жизни (время задается в настройках).
Параметры индикатора:
NumPlug - Номер искомой вилки
LifeTime - Время жизни линии-границы, в часах (при LifeTime=0 линия не рисуется)
UpColor - цвет линий верхних фракталов (линии покупок)
DnColor - цвет линий нижних фракталов (линии продаж)
UpWidth - толщина линий верхних фракталов (линии покупок)
DnWidth - толщина линий нижних фракталов (линии продаж)
Советы:
- Открываем бай выше горизонтальной зеленой линии-границы
- Открываем селл ниже горизонтальной красной линии-границы
Очередная модификация индикатора RSI.BullsBears_5periodos_largos
Индикатор вычисляет силу быков и медведей на основе данных индикаторов Bulls Power и Bears Power пяти различных периодов расчета.