Еще более совершенный вариант индикатора из серии "Чува-Чу" (https://www.mql5.com/ru/code/9931).









Изменения:



1. Для поиска нужной вилки на истории просто задайте ее номер.



2. Вилка рисуется в виде отрезков.

3. От краевого фрактала вилки рисуется горизонтальная линия-граница с заданным временем жизни (время задается в настройках).



Параметры индикатора:



NumPlug - Номер искомой вилки

LifeTime - Время жизни линии-границы, в часах (при LifeTime=0 линия не рисуется)

UpColor - цвет линий верхних фракталов (линии покупок)

DnColor - цвет линий нижних фракталов (линии продаж)

UpWidth - толщина линий верхних фракталов (линии покупок)

DnWidth - толщина линий нижних фракталов (линии продаж)



Советы:

- Открываем бай выше горизонтальной зеленой линии-границы

- Открываем селл ниже горизонтальной красной линии-границы

