Индикаторы

Гига-Чу - индикатор для MetaTrader 4

Сергей
Просмотров:
9282
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Еще более совершенный вариант индикатора из серии "Чува-Чу" (https://www.mql5.com/ru/code/9931).   



Изменения:

1. Для поиска нужной вилки на истории просто задайте ее номер.

2. Вилка рисуется в виде отрезков.

3. От краевого фрактала вилки рисуется горизонтальная линия-граница с заданным временем жизни (время задается в настройках).

Параметры индикатора:

NumPlug - Номер искомой вилки
LifeTime - Время жизни линии-границы, в часах (при LifeTime=0 линия не рисуется)
UpColor - цвет линий верхних фракталов (линии покупок)
DnColor - цвет линий нижних фракталов (линии продаж)
UpWidth - толщина линий верхних фракталов (линии покупок)
DnWidth - толщина линий нижних фракталов (линии продаж)
 

Советы:

- Открываем бай выше горизонтальной зеленой линии-границы
  - Открываем селл ниже горизонтальной красной линии-границы

 

