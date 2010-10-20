Индикатор корректно работает на периодах от M1 до H4.

Внешние переменные:

ProfitColor - цвет результата прибыльной сделки

LossColor - цвет результата убыточной сделки

ZeroColor - цвет результата нулевой сделки

EveryTickRefresh - true/false - обновлять ли результаты из истории ордеров с приходом каждого тика, или только по появлению в истории новых ордеров

(рекомендуется по умолчанию FALSE - только при появлении новых ордеров)

ИЗМЕНЕНИЯ: версия 2.

ПО просьбе трудящихся добавлен параметр:

extern bool AllSymbols = true; // Если TRUE - то выводятся сделки по всем инструментам, FALSE - по текущему инструменту

удален параметр EveryTickRefresh.

---------------------------------------

