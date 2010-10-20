Ставь лайки и следи за новостями
ProfitInd - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7306
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор корректно работает на периодах от M1 до H4.
Внешние переменные:
ProfitColor - цвет результата прибыльной сделки
LossColor - цвет результата убыточной сделки
ZeroColor - цвет результата нулевой сделки
EveryTickRefresh - true/false - обновлять ли результаты из истории ордеров с приходом каждого тика, или только по появлению в истории новых ордеров
(рекомендуется по умолчанию FALSE - только при появлении новых ордеров)
ИЗМЕНЕНИЯ: версия 2.
ПО просьбе трудящихся добавлен параметр:
extern bool AllSymbols = true; // Если TRUE - то выводятся сделки по всем инструментам, FALSE - по текущему инструменту
удален параметр EveryTickRefresh.
---------------------------------------
Разрабатываю для Вас эксперты и индикаторы на заказ.
Подробности на сайте http://Forex-Robots.ru
E-mail: admin@Forex-Robots.ru
