CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ProfitInd - индикатор для MetaTrader 4

Mikhail Zhitnev
Просмотров:
7306
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

 

Индикатор корректно работает на периодах от M1 до H4.

Внешние переменные: 

ProfitColor - цвет результата прибыльной сделки
LossColor - цвет результата убыточной сделки
ZeroColor - цвет результата нулевой сделки
EveryTickRefresh - true/false - обновлять ли результаты из истории ордеров с приходом каждого тика, или только по появлению в истории новых ордеров
(рекомендуется по умолчанию FALSE - только при появлении новых ордеров)

 

ИЗМЕНЕНИЯ: версия 2.

ПО просьбе трудящихся добавлен параметр:

extern bool AllSymbols = true; // Если TRUE - то выводятся сделки по всем инструментам, FALSE - по текущему инструменту   

удален параметр EveryTickRefresh. 

--------------------------------------- 

Разрабатываю для Вас эксперты и индикаторы на заказ.
Подробности на сайте http://Forex-Robots.ru
E-mail: admin@Forex-Robots.ru
 


 

Гига-Чу Гига-Чу

Продолжение успешной серии индикаторов "Чува-Чу, вызвавшей переворот в умах трейдеров всего мира...

Индикатор Cronex T RSI BB Signal Индикатор Cronex T RSI BB Signal

Очередная модификация индикатора RSI.

MultiMA MultiMA

Shows MultiMA based on Fib. and MA made of MAs from different Periods at time.

ServicesMT.dll v4.5.24.0. ServicesMT.dll v4.5.24.0.

Библиотека сервисных функций для управления терминалом МТ4.