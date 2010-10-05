CodeBaseРазделы
Чува-Чу - индикатор для MetaTrader 4

Сергей
Мой первый код здесь.

В основе идеи индикатора знаменитая "Вилка Чувашова" (и только для адептов), но в моей реализации, так как вменяемого индикатора так и не нашел.  


Советы:

  • Открываем бай при пересечении верхей зеленой линии
  • Открываем селл при пересечении нижней красной линии
