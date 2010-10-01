Эксперт проверяет в какую сторону движется цена за последние 10 секунд и открывает позицию в соответствии с движением, сразу выставляется стоп и профит. При срабатывании стопа позиция переворачивается с лотом, умноженным на коэффициент.

Эксперт и скрипт для реализации удобной торговли в торговом канале. Улучшенная, исправленная и дополненная версия ранее опубликованного.