CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Moving Average мультипериодный - индикатор для MetaTrader 4

costy_
Просмотров:
4760
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Мультипериодная скользящая средняя.

i-Moving_Average_all_TF_Real_v6xx.mq4 адаптирован под билд 600 (05.02.2014).

Nova Nova

Эксперт проверяет в какую сторону движется цена за последние 10 секунд и открывает позицию в соответствии с движением, сразу выставляется стоп и профит. При срабатывании стопа позиция переворачивается с лотом, умноженным на коэффициент.

Улучшеный комплект "Торговля в канале" Улучшеный комплект "Торговля в канале"

Эксперт и скрипт для реализации удобной торговли в торговом канале. Улучшенная, исправленная и дополненная версия ранее опубликованного.

MA_Ishimoku_Convert_Channel MA_Ishimoku_Convert_Channel

Channel_Convert

Чува-Чу Чува-Чу

Еще один индикатор "Чува-Чу" для адептов стратегии "Вилка Чувашова".