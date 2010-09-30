Ставь лайки и следи за новостями
Nova - эксперт для MetaTrader 4
Автор:
Hust
Эксперт проверяет в какую сторону движется цена за последние 10 секунд и открывает позицию в соответствии с движением, сразу выставляется стоп и профит. При срабатывании стопа позиция переворачивается с лотом, умноженным на коэффициент (параметры могут задаться вручную).
При срабатывании тейк-профита открываемся в том же направлении, причем лот сбрасывается до первоначального минимального. Получается что-то вроде мартингейла с умножением при стопе.
Советы:
- Эксперт был написан чтобы проверить теорию о таком методе торговли, но как и любой мартингейл при убыточной серии советник может слить всё...
- Перед использованием обязательно оптимизировать
- Использовать таймфрейм М1
