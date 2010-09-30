CodeBaseРазделы
Nova - эксперт для MetaTrader 4

Эксперт проверяет в какую сторону движется цена за последние 10 секунд и открывает позицию в соответствии с движением, сразу выставляется стоп и профит. При срабатывании стопа позиция переворачивается с лотом, умноженным на коэффициент (параметры могут задаться вручную).

При срабатывании тейк-профита открываемся в том же направлении, причем лот сбрасывается до первоначального минимального. Получается что-то вроде мартингейла с умножением при стопе.


Советы:

  • Эксперт был написан чтобы проверить теорию о таком методе торговли, но как и любой мартингейл при убыточной серии советник может слить всё...
  • Перед использованием обязательно оптимизировать
  • Использовать таймфрейм М1

Если бы данный советник имел материальную форму то наверное бы выглядел так:

