Автор:

Hust

Эксперт проверяет в какую сторону движется цена за последние 10 секунд и открывает позицию в соответствии с движением, сразу выставляется стоп и профит. При срабатывании стопа позиция переворачивается с лотом, умноженным на коэффициент (параметры могут задаться вручную).



При срабатывании тейк-профита открываемся в том же направлении, причем лот сбрасывается до первоначального минимального. Получается что-то вроде мартингейла с умножением при стопе.





Советы:

Эксперт был написан чтобы проверить теорию о таком методе торговли, но как и любой мартингейл при убыточной серии советник может слить всё...

Перед использованием обязательно оптимизировать

Использовать таймфрейм М1

Если бы данный советник имел материальную форму то наверное бы выглядел так: