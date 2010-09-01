Портфель - это определенный набор фин. инструментов (из популярных - индексы DJIA, S&P 500 и многие другие). Торговля портфелем - тоже самое, что торговать (однозначно) сразу всеми фин. инструментами, входящими в портфель.

Корзина же не является каким-либо набором. Это синтетический инструмент, который не имеет простого (и однозначного) аналога торговлей фин. инструментами, из которых корзина строилась.

Пример простого портфеля: EURUSD + USDJPY. Здесь все просто: BUY 1 портфель - BUY 1 EUSDUSD, BUY 1 USDJPY.

Пример простого синтетика: EURUSD * USDJPY. Здесь уже посложнее: BUY 1 синтетик - BUY 1 EURUSD, BUY EURUSD USDJPY.

Когда же имеем дело с корзиной рынка, то аналогичной однозначной трактовки нет.