MTF Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
14303
Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Отображает на текущем таймфрейме скользящую среднюю заданного таймфрейма.
Наиболее очевидный вариант использования - отображение на меньшем ТФ скользящей средней со старшего ТФ.
Возможно использовать как дополнительную информацию при размещении стопов и ордеров.
Внешние переменные:
- tf - таймфрейм-источник
- period - период скользящей
- method - метод усреднения массива данных
- shift - соответственно смещение
Картинка:
