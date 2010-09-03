CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

exhumer
Просмотров:
14303
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Отображает на текущем таймфрейме скользящую среднюю заданного таймфрейма.

Наиболее очевидный вариант использования - отображение на меньшем ТФ скользящей средней со старшего ТФ.

Возможно использовать как дополнительную информацию при размещении стопов и ордеров.

Внешние переменные:

  • tf - таймфрейм-источник
  • period - период скользящей
  • method - метод усреднения массива данных
  • shift - соответственно смещение

Картинка:

Реверс по 4-м свечам Реверс по 4-м свечам

Трендовый индикатор. Разворот тренда вычисляется по 4-м свечам.

EXP_Monitoring-Recycle EXP_Monitoring-Recycle

Базовый инструментарий мониторинга валютной корзины

VR---TRI-BOYCA VR---TRI-BOYCA

Советник открывает позицию при трёх бычьих свечах на покупку и при трёх медвежьих на продажу.

Percentage Crossover Channel Percentage Crossover Channel

Канал основанный на процентном отклонении цены.