Описание:



Отображает на текущем таймфрейме скользящую среднюю заданного таймфрейма.

Наиболее очевидный вариант использования - отображение на меньшем ТФ скользящей средней со старшего ТФ.



Возможно использовать как дополнительную информацию при размещении стопов и ордеров.

Внешние переменные:

tf - таймфрейм-источник

period - период скользящей

method - метод усреднения массива данных

shift - соответственно смещение

Картинка:

