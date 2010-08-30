Ставь лайки и следи за новостями
GetHistoryAllSymbols - эксперт для MetaTrader 4
6857
Накидываете данный советник на любой график и ждете (процесс будете видеть), пока история по всем символам из "Обзора рынка" будет закачана.
Входные параметры:
Pause - время в секундах на технические нужды (мог бы не выносить во входные параметры, но решил дать штатную возможность менять)
period - таймфрэйм, по которому будет загружена история.
FastMethod - выбор метода загрузки истории (подробности ниже).
Медленныйй метод загрузки истории ( FastMethod = FALSE ):
- закачивание истории происходит эмулированием нажатия клавиши "HOME".
Быстрый метод загрузки истории ( FastMethod = TRUE ):
- идея озвучена здесь. Добавляется бар со временем 1970.01.01 00:00 и запускается синхронизация текущей истории с торговым сервером (Menu->Charts->Refresh).
- Примерно в 15 (у меня) раз быстрее (время работы советника) медленного. Скорость закачивания зависит только от скорости соединения с торговым сервером. Закачивание всей доступной истории производится самим терминалом (не советником), поэтому закачка может продолжаться и после завершения работы советника.
Замечания:
- Необходимо разрешение на использование DLL.
- История закачивается непосредственно с торгового сервера, и ее глубина зависит только от его настроек (задается на стороне брокера/ДЦ).
- Быстрый метод будет работать корректно, если за текущую сессию терминала не было обращений к истории, которую собираетесь выкачивать. Поэтому рекомендуется применять данный метод на таймфрэймах, к которым не обращались за текущую сессиию открытого терминала (можно еще почистить папку deleted). Например, сразу после установки терминала.
- По окончании работы советника он сам себя выгружает.
- Если вы прерываете работу советника (штатно или нет), то для корректной его работы в будущем убедитесь, что среди глобальных переменных (F3) нет созвучных с названием советника.
P.S.
Для мультивалютного анализа необходим был инструмент, который бы мог быстро закачать историю по десяткам интересующих символов.
