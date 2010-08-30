CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

GetHistoryAllSymbols - эксперт для MetaTrader 4

hrenfx
Просмотров:
6857
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Translate to English.

Накидываете данный советник на любой график и ждете (процесс будете видеть), пока история по всем символам из "Обзора рынка" будет закачана.

Входные параметры:

Pause - время в секундах на технические нужды (мог бы не выносить во входные параметры, но решил дать штатную возможность менять)

period - таймфрэйм, по которому будет загружена история.
FastMethod - выбор метода загрузки истории (подробности ниже).

Медленныйй метод загрузки истории ( FastMethod = FALSE ):

- закачивание истории происходит эмулированием нажатия клавиши "HOME".

Быстрый метод загрузки истории ( FastMethod = TRUE ):

- идея озвучена здесь. Добавляется бар со временем 1970.01.01 00:00 и запускается синхронизация текущей истории с торговым сервером (Menu->Charts->Refresh).

- Примерно в 15 (у меня) раз быстрее (время работы советника) медленного. Скорость закачивания зависит только от скорости соединения с торговым сервером. Закачивание всей доступной истории производится самим терминалом (не советником), поэтому закачка может продолжаться и после завершения работы советника.

Замечания:

- Необходимо разрешение на использование DLL.

- История закачивается непосредственно с торгового сервера, и ее глубина зависит только от его настроек (задается на стороне брокера/ДЦ).

- Быстрый метод будет работать корректно, если за текущую сессию терминала не было обращений к истории, которую собираетесь выкачивать. Поэтому рекомендуется применять данный метод на таймфрэймах, к которым не обращались за текущую сессиию открытого терминала (можно еще почистить папку deleted). Например, сразу после установки терминала.
- По окончании работы советника он сам себя выгружает.
- Если вы прерываете работу советника (штатно или нет), то для корректной его работы в будущем убедитесь, что среди глобальных переменных (F3) нет созвучных с названием советника.

P.S.

Для мультивалютного анализа необходим был инструмент, который бы мог быстро закачать историю по десяткам интересующих символов.

Multy8 Multy8

Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки восьми задаваемых входными параметрами инструментов.

Индикатор Urdala(moving) Индикатор Urdala(moving)

Этот мультивалютный индикатор показывает, как двигался рынок на разных валютных парах и разных таймфреймах за последний бар.

ADXM15 ADXM15

Хочу предложить свой прошлогодний советник. Не стал стирать, может кто усовершенствует. Работает на паре фунт-доллар на 15-минутном графике.

EXP_Monitoring-Recycle EXP_Monitoring-Recycle

Базовый инструментарий мониторинга валютной корзины