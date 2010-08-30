Translate to English.

Накидываете данный советник на любой график и ждете (процесс будете видеть), пока история по всем символам из "Обзора рынка" будет закачана.



Входные параметры:



Pause - время в секундах на технические нужды (мог бы не выносить во входные параметры, но решил дать штатную возможность менять)



period - таймфрэйм, по которому будет загружена история.



FastMethod - выбор метода загрузки истории (подробности ниже).



Медленныйй метод загрузки истории ( FastMethod = FALSE ):



- закачивание истории происходит эмулированием нажатия клавиши "HOME".

Быстрый метод загрузки истории ( FastMethod = TRUE ):

- идея озвучена здесь. Добавляется бар со временем 1970.01.01 00:00 и запускается синхронизация текущей истории с торговым сервером (Menu->Charts->Refresh).



- Примерно в 15 (у меня) раз быстрее (время работы советника) медленного. Скорость закачивания зависит только от скорости соединения с торговым сервером. Закачивание всей доступной истории производится самим терминалом (не советником), поэтому закачка может продолжаться и после завершения работы советника.

Замечания:



- Необходимо разрешение на использование DLL.

- История закачивается непосредственно с торгового сервера, и ее глубина зависит только от его настроек (задается на стороне брокера/ДЦ).

- Быстрый метод будет работать корректно, если за текущую сессию терминала не было обращений к истории, которую собираетесь выкачивать. Поэтому рекомендуется применять данный метод на таймфрэймах, к которым не обращались за текущую сессиию открытого терминала (можно еще почистить папку deleted). Например, сразу после установки терминала.



- По окончании работы советника он сам себя выгружает.



- Если вы прерываете работу советника (штатно или нет), то для корректной его работы в будущем убедитесь, что среди глобальных переменных (F3) нет созвучных с названием советника.



P.S.



Для мультивалютного анализа необходим был инструмент, который бы мог быстро закачать историю по десяткам интересующих символов.