Индикатор Ширина Полос Боллинджера. Одна из методик его применения описана в журнале FOREX Magazine №123 за июнь 2006 года на странице 47.

Средний размер свечи за определенный период.

Данный скрипт предназначен для переворачивания открытых позиций с фиксированными значениями стоп-лосса и тейк-профита в пунктах от текущей цены и объёмом, фиксированным в единицах от переворачиваемой позиции.