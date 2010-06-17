CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

JQS UGAlib - библиотека для MetaTrader 4

Andrey Dik
Просмотров:
4727
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
JQS_UGAlib.zip (40.16 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Генетический алгоритм (ГА) относится к эвристическим алгоритмам (ЭА), который даёт приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев, однако при этом правильность решения математически не доказана и применяют чаще всего для задач, аналитическое решение которых весьма затруднительно или вовсе невозможно.

Классическим примером задач этого класса (класс NP) является “Задача коммивояжера” (является одной из самых известных задач комбинаторной оптимизации. Задача заключается в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный город.). Но ничто не мешает использовать их и для задач, поддающихся формализации.

ЭА широко применяются для решения задач высокой вычислительной сложности, то есть вместо полного перебора вариантов, занимающего существенное время. Применяются в областях искусственного интеллекта, таких, как распознавание образов, в антивирусных программах, инженерии, компьютерных играх и других областях.

Более подробное описание.


Прилагается скрипт, демонстрирующий работу алгоритма на примере поиска глобальных экстремумов функции

Фитнес функция в Skin.mqh


Текущая свободная авторская версия 1.3.1.

TMFI – True MFI. Альтернатива стандартному MFI TMFI – True MFI. Альтернатива стандартному MFI

Росту или падению цен зачастую предшествует повышение активности торгов. Этот индикатор пытается использовать это обстоятельство :0)

TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка

По сравнению со «стандарным» RVI изменены коэффициенты расчёта и введён учёт потока цен. Как результат реже запаздывает.

Импульсная система Импульсная система

Окрашивает бары в красный зеленый иголубой цвет

Kaufman_RSI,CCI,Stohastik Kaufman_RSI,CCI,Stohastik

Расчет Kaufman на RSI,CCI,Stochastic