Генетический алгоритм (ГА) относится к эвристическим алгоритмам (ЭА), который даёт приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев, однако при этом правильность решения математически не доказана и применяют чаще всего для задач, аналитическое решение которых весьма затруднительно или вовсе невозможно.

Классическим примером задач этого класса (класс NP) является “Задача коммивояжера” (является одной из самых известных задач комбинаторной оптимизации. Задача заключается в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через указанные города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный город.). Но ничто не мешает использовать их и для задач, поддающихся формализации.

ЭА широко применяются для решения задач высокой вычислительной сложности, то есть вместо полного перебора вариантов, занимающего существенное время. Применяются в областях искусственного интеллекта, таких, как распознавание образов, в антивирусных программах, инженерии, компьютерных играх и других областях.

Более подробное описание.





Прилагается скрипт, демонстрирующий работу алгоритма на примере поиска глобальных экстремумов функции

Фитнес функция в Skin.mqh





Текущая свободная авторская версия 1.3.1.