Индикаторы

Kaufman_RSI,CCI,Stohastik - индикатор для MetaTrader 4

Roman Ivanov
Просмотров:
4882
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Расчет Kaufman на RSI,CCI,Stochastic

В код добавлен SetIndexBuffer(4,trend)   1 вверх    -1 вниз

