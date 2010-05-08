Ставь лайки и следи за новостями
Kill Gap! Безгэповые индикаторы и источник безгэповых котировок. - индикатор для MetaTrader 4
Вы никогда не ловили себя на желании взять ножницы, вырезать приключившийся после праздников или выходных гэп и склеить котировки? )))
Индикаторы, попав на такой гэп (а это м.б. сотня пп. и более), впадают в прострацию (аж стрелки гнутся) на длину своего расчета (для индикаторов с КИХ). Для индикаторов с БИХ все м.б. гораздо хуже. Короче, пока "стрелки не распрямятся", и индикаторы не станут адекватными, они будут в лучшем случае бесполезными, а то и могут навредить.
Вот что получилось с "ножницами и клеем". На график подцеплены Envelops, RSI и ATR в двух вариантах - c гэпом (красный) и без (синий).
Для внутридневных тайм-фреймов этот не системный гэп не несет никакой информации, а напротив – вносит сбой в работу индикаторов. Можно просто рассчитывать историю индикаторов заново от этого гэпа, а можно использовать предыдущие догэповые котировки. В любом случае, это более приемлемо, чем наличие гэпа в исходных данных.
Как идентифицировать такой «праздничный» гэп? Очевидно, что он должен отвечать двум условиям:
1. Время между смежными барами должно быть не меньше, скажем, восьми часов. Если этого не учитывать, то в реал-тайме гэп может быть ошибочно идентифицирован внутри дня – нередки ситуации, когда котировки поступают с гэпами, которые потом, задним числом фильтруются (заполняются) ДЦ..
2. Наличие разрыва между Open бара и Close предыдущего.
Для того, чтобы строить безгэповые индикаторы, нужно иметь источник фильтрованных котировок с вырезанным гэпом для всех типов цены. Это вспомогательный индикатор KillGap, на 0-м буфере которого - «склеенные» котировки по запрошенному типу цены, а на 1-м – накопительная разность гэпов – смещение, обеспечивающая неразрывность. Собственно, безгэповое Close равно оригинальному Close плюс это смещение, High без гэпа = High + смещение и т.д.
iCustom( string symbol, // символьное имя инструмента (NULL- текущий) int timeframe, // тайм-фрейм (0- текущий) "KillGap", // имя этого индикатора // int GapPoints, // порог идентификации гэпа в пп.; <0 - без азполнения 1-го буфера - смещения int GapHours, // порог по времени между смежными барами // >0 - в часах // <0 - в минутах int applied_price, // тип цены: // 0 - PRICE_CLOSE - цена закрытия // 1 - PRICE_OPEN - цена открытия // 2 - PRICE_HIGH - макс.цена // 3 - PRICE_LOW - мин.цена // 4 - PRICE_MEDIAN - средняя цена,(high+low)/2 // 5 - PRICE_TYPICAL - типичная цена,(high+low+close)/3 // 6 - PRICE_WEIGHTED - взвешенная цена закрытия,(high+low+close+close)/4 // 7 - объем // int mode, // mode - номер буфера индикатора: // 0- буфер безгэповых котировок // 1- буфер смещения - накопительная разница гэпов int shift // сдвиг );
Если кинуть его на график, то процесс "склейки" виден наглядно. (безгэповая цена закрытия):
Теперь, имея источник, можно элементарно перевести любой индикатор в безгэповость. Достаточно заменить в его коде обращение к ценовым массивам на вызов этого индикатора по соответствующему типу цены или прибавлять гэповое смещение (1-й буфер) к оригинальным ценам, что лучше по быстродействию, когда в индикаторе используется несколько типов цены.
Так же можно подготовить безгэповые ценовые массивы заранее в своем цикле пересчета (фрагмент ф-ии start() из Стохастика – там нужно сразу три типа цены и в дальнешем используются функции работы с массивами – ArrayMaximum(…) ):
void start() { // граница пересчета int limit=Bars-IndicatorCounted()-1; if(limit>1) limit=Bars-1; // заполнение безгэповых ценовых массивов for(int i=limit; i>=0; i--) { double base=iCustom(NULL,0,"KillGap",GapPoints,GapHours,0, 1,i); // получить гэповое смещение CloseG[i]=Close[i]+base; // позиционируемая цена HighG[i] =High[i] +base; // цена поиска максимумов LowG[i] =Low[i] +base; // цена поиска минимумов }Для правильного отображения индикаторов, рисующихся в окне инструмента (цен), их посчитанные по безгэповым котировкам значения нужно сдвинуть на величину гэпа в обратную сторону (код ф-ии start() индикатора iMA.Gap):
void start() { // граница пересчета int limit=Bars-IndicatorCounted()-1; if(limit>1) limit=Bars-1; // заполнение буферов безгэповыми котировками и смещением for(int i=limit; i>=0; i--) { price[i]=iCustom(NULL,0,"KillGap",GapPoints,GapHours,Price, 0,i); // котировки base[i] =iCustom(NULL,0,"KillGap",GapPoints,GapHours,Price, 1,i); // смещение } // расчет индикатора по массиву price[] for(i=limit; i>=0; i--) Ind[i]=iMAOnArray(price,Bars,MAperiod,Shift,Method,i)-base[i]; }
Можно также внедрить код индикатора KillGap в переделываемый индикатор в виде функции, но по быстродействию (проверял) выигрыша не заметил.
В прикрепленном архиве содержатся:
KillGap – индикатор-источник безгэповых котировок и смещения
безгэповые индикаторы:
iATR.Gap – средний торговый диапазон
iBands Gap – полосы Боллинджера
iCCI.Gap – индекс товарного канала
iEnvelops.Gap - конверт
iMa.Gap – скользящая средняя
iMomentum.Gap – моментум
iRSI.Gap – индекс относительной силы
iStdDev.Gap – стандартная девиация
iSAR.Gap – параболик
iStoch.Gap – стохастик
iStoch.GapNR – стохастик с шумодавом
Все индикаторы имеют те же поля, что и их стандартные прототипы, кроме добавленного поля GapPoints – порога идентификации гэпа в пунктах. Временной гэп во всех случаях жестко установлен в 8 часов. Если есть интерес пофильтровать гэпы внутри дня, можете сделать в коде индикаторов глобальную переменную int GapHours внешней, т.е. extern int GapHours. Но в этом мало смысла – гэпы внутри дня обычно затем фильтруются ДЦ.
