Вы никогда не ловили себя на желании взять ножницы, вырезать приключившийся после праздников или выходных гэп и склеить котировки? )))

Индикаторы, попав на такой гэп (а это м.б. сотня пп. и более), впадают в прострацию (аж стрелки гнутся) на длину своего расчета (для индикаторов с КИХ). Для индикаторов с БИХ все м.б. гораздо хуже. Короче, пока "стрелки не распрямятся", и индикаторы не станут адекватными, они будут в лучшем случае бесполезными, а то и могут навредить.

Вот что получилось с "ножницами и клеем". На график подцеплены Envelops, RSI и ATR в двух вариантах - c гэпом (красный) и без (синий).



Для внутридневных тайм-фреймов этот не системный гэп не несет никакой информации, а напротив – вносит сбой в работу индикаторов. Можно просто рассчитывать историю индикаторов заново от этого гэпа, а можно использовать предыдущие догэповые котировки. В любом случае, это более приемлемо, чем наличие гэпа в исходных данных.

Как идентифицировать такой «праздничный» гэп? Очевидно, что он должен отвечать двум условиям:

1. Время между смежными барами должно быть не меньше, скажем, восьми часов. Если этого не учитывать, то в реал-тайме гэп может быть ошибочно идентифицирован внутри дня – нередки ситуации, когда котировки поступают с гэпами, которые потом, задним числом фильтруются (заполняются) ДЦ..

2. Наличие разрыва между Open бара и Close предыдущего.

Для того, чтобы строить безгэповые индикаторы, нужно иметь источник фильтрованных котировок с вырезанным гэпом для всех типов цены. Это вспомогательный индикатор KillGap, на 0-м буфере которого - «склеенные» котировки по запрошенному типу цены, а на 1-м – накопительная разность гэпов – смещение, обеспечивающая неразрывность. Собственно, безгэповое Close равно оригинальному Close плюс это смещение, High без гэпа = High + смещение и т.д.

iCustom ( string symbol, int timeframe, "KillGap" , int GapPoints, int GapHours, int applied_price, int mode, int shift );

Если кинуть его на график, то процесс "склейки" виден наглядно. (безгэповая цена закрытия):





Теперь, имея источник, можно элементарно перевести любой индикатор в безгэповость. Достаточно заменить в его коде обращение к ценовым массивам на вызов этого индикатора по соответствующему типу цены или прибавлять гэповое смещение (1-й буфер) к оригинальным ценам, что лучше по быстродействию, когда в индикаторе используется несколько типов цены.

Так же можно подготовить безгэповые ценовые массивы заранее в своем цикле пересчета (фрагмент ф-ии start() из Стохастика – там нужно сразу три типа цены и в дальнешем используются функции работы с массивами – ArrayMaximum(…) ):

void start() { int limit=Bars-IndicatorCounted()- 1 ; if (limit> 1 ) limit=Bars- 1 ; for ( int i=limit; i>= 0 ; i--) { double base =iCustom(NULL, 0 , "KillGap" ,GapPoints,GapHours, 0 , 1 ,i); CloseG[i]=Close[i]+ base ; HighG[i] =High[i] + base ; LowG[i] =Low[i] + base ; }

Для правильного отображения индикаторов, рисующихся в окне инструмента (цен), их посчитанные по безгэповым котировкам значения нужно сдвинуть на величину гэпа в обратную сторону (код ф-ии

start

() индикатора

iMA

.

Gap

):

void start() { int limit= Bars -IndicatorCounted()- 1 ; if (limit> 1 ) limit= Bars - 1 ; for ( int i=limit; i>= 0 ; i--) { price[i]= iCustom ( NULL , 0 , "KillGap" ,GapPoints,GapHours,Price, 0 ,i); base[i] = iCustom ( NULL , 0 , "KillGap" ,GapPoints,GapHours,Price, 1 ,i); } for (i=limit; i>= 0 ; i--) Ind[i]=iMAOnArray(price, Bars ,MAperiod,Shift,Method,i) -base[i] ; }

Можно также внедрить код индикатора KillGap в переделываемый индикатор в виде функции, но по быстродействию (проверял) выигрыша не заметил.

В прикрепленном архиве содержатся:

KillGap – индикатор-источник безгэповых котировок и смещения

безгэповые индикаторы:

iATR.Gap – средний торговый диапазон

iBands Gap – полосы Боллинджера

iCCI.Gap – индекс товарного канала

iEnvelops.Gap - конверт

iMa.Gap – скользящая средняя

iMomentum.Gap – моментум

iRSI.Gap – индекс относительной силы

iStdDev.Gap – стандартная девиация

iSAR.Gap – параболик

iStoch.Gap – стохастик

iStoch.GapNR – стохастик с шумодавом

Все индикаторы имеют те же поля, что и их стандартные прототипы, кроме добавленного поля GapPoints – порога идентификации гэпа в пунктах. Временной гэп во всех случаях жестко установлен в 8 часов. Если есть интерес пофильтровать гэпы внутри дня, можете сделать в коде индикаторов глобальную переменную int GapHours внешней, т.е. extern int GapHours. Но в этом мало смысла – гэпы внутри дня обычно затем фильтруются ДЦ.



