MA-Hector - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8163
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Идея индикатора взята у Гектора ( Hector DeVille ).
Используется простой Moving Average ( MODE_SMA, PRICE_CLOSE ) по всем периодам платформы (timeframe) и с периодом 30, 50 и 100.
Если МА-50 выше, чем МА-100, МА-30 выше, чем МА-50 и текущая свеча по всем параметрам выше, чем МА-30, то индикатор выдает сигнал "BUY" по соответствующему периоду. И наоборот.
Второй вариант сделан с поправками.
Картинка:
