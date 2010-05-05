Описание:



Идея индикатора взята у Гектора ( Hector DeVille ).

Используется простой Moving Average ( MODE_SMA, PRICE_CLOSE ) по всем периодам платформы (timeframe) и с периодом 30, 50 и 100.

Если МА-50 выше, чем МА-100, МА-30 выше, чем МА-50 и текущая свеча по всем параметрам выше, чем МА-30, то индикатор выдает сигнал "BUY" по соответствующему периоду. И наоборот.

Второй вариант сделан с поправками.





Картинка:


