Cronex T MA Parabolic - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8638
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Индикатор основан на SAR, но с опроным расчетом по MA.
Модификация базового индикатора Ma_Parabolic_st2 - вынос значений в отдельное окно в виде гистограммы
Картинка:
Неплохо смотрится на 15min, возможно кому-то пригодится
