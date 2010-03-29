CodeBaseРазделы
Индикаторы

Cronex T MA Parabolic - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Просмотров:
8638
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор основан на SAR, но с опроным расчетом по MA.
Модификация базового индикатора Ma_Parabolic_st2 - вынос значений в отдельное окно в виде гистограммы

Картинка:



Неплохо смотрится на 15min, возможно кому-то пригодится

