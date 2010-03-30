Ставь лайки и следи за новостями
HistoryGraph - скрипт для MetaTrader 4
- 3514
Описание:
Скрипт отображает на графике финансового инструмента все торговые операции хранящиеся в истории активного счета. Аналог визуализации в тестере стратегий.
Отображается только тот период, что выбран в терминале на закладке "История Счета". Для удаления с графика всех значков нарисованных данным скриптом используется второй скрипт - HistoryGraphClear.
Скрипт может быть полезен для анализа сделок, для работы над ошибками.
Цвета и символы значков задаются в блоке констант.
// константы #define color_open_arrow MediumBlue #define color_close_arrow_good Blue #define color_close_arrow_bad Red #define color_line_good LimeGreen #define color_line_bad Crimson #define code_open_arrow_up 246 #define code_open_arrow_down 248 #define code_close_arrow_good 74 #define code_close_arrow_bad 76
Результат работы скрипта:
