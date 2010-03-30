CodeBaseРазделы
Скрипты

HistoryGraph - скрипт для MetaTrader 4

[Deleted]
3514
(2)
Описание:

Скрипт отображает на графике финансового инструмента все торговые операции хранящиеся в истории активного счета. Аналог визуализации в тестере стратегий.
Отображается только тот период, что выбран в терминале на закладке "История Счета". Для удаления с графика всех значков нарисованных данным скриптом используется второй скрипт - HistoryGraphClear.

Скрипт может быть полезен для анализа сделок, для работы над ошибками.

Цвета и символы значков задаются в блоке констант.

// константы
#define color_open_arrow MediumBlue 
#define color_close_arrow_good Blue 
#define color_close_arrow_bad Red 
#define color_line_good LimeGreen
#define color_line_bad Crimson
#define code_open_arrow_up 246 
#define code_open_arrow_down 248 
#define code_close_arrow_good 74 
#define code_close_arrow_bad 76

Результат работы скрипта:




