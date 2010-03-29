Эксперт генерирует случайные числа в диапазоне от нуля до 32766, и если выпадает четное число, то считаем что выпал орел, если нечетное, то решка:). На решках покупаем, на орлах продаем:)) Эксперт не использует TakeProfit или StopLoss, а закрывается по рынку при наличии прибыли в размере Profit или убытка в размере Loss (т.е можно поставить даже 1 пункт:).



Результат теста (Profit=21,Loss=21, трал не использовался, таймфрейм M1))). Количество прибыльных сделок стремится к отношению Фибоначии- 38,2)). К сожалению, еcли покупать на орлах, проблема не решается=)))

Принимаются идеи как можно улучшить результаты советника:)





