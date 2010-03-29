CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

DZ_expCoin - эксперт для MetaTrader 4

Dimitry
Просмотров:
4716
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт генерирует случайные числа в диапазоне от нуля до 32766, и если выпадает четное число, то считаем что выпал орел, если нечетное, то решка:). На решках покупаем, на орлах продаем:)) Эксперт не использует TakeProfit или StopLoss, а закрывается по рынку при наличии прибыли в размере Profit или убытка в размере Loss (т.е можно поставить даже 1 пункт:).

Результат теста (Profit=21,Loss=21, трал не использовался, таймфрейм M1))). Количество прибыльных сделок стремится к отношению Фибоначии- 38,2)). К сожалению, еcли покупать на орлах, проблема не решается=)))
Принимаются идеи как можно улучшить результаты советника:)


Разработка советников/индикаторов/скриптов бесплатно!!!

www.fxgeneral.com

Индикатор уровня безубыточности Индикатор уровня безубыточности

Индикатор показывает уровни безубыточности для групп ордеров Sell и Buy.

GannLevels GannLevels

Уровни по Ганну

ОСЦИЛЯТОР ИШИМОКУ ОСЦИЛЯТОР ИШИМОКУ

ВИЛЬЯМС, ХОСОДА, ЭЛДЕР, ВСЕМ СПАСИБО

Cronex T MA Parabolic Cronex T MA Parabolic

Небольшая переделка индикатора Ma_Parabolic_st2