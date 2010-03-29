Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DZ_expCoin - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4716
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт генерирует случайные числа в диапазоне от нуля до 32766, и если выпадает четное число, то считаем что выпал орел, если нечетное, то решка:). На решках покупаем, на орлах продаем:)) Эксперт не использует TakeProfit или StopLoss, а закрывается по рынку при наличии прибыли в размере Profit или убытка в размере Loss (т.е можно поставить даже 1 пункт:).
Результат теста (Profit=21,Loss=21, трал не использовался, таймфрейм M1))). Количество прибыльных сделок стремится к отношению Фибоначии- 38,2)). К сожалению, еcли покупать на орлах, проблема не решается=)))
Принимаются идеи как можно улучшить результаты советника:)
Разработка советников/индикаторов/скриптов бесплатно!!!
Индикатор показывает уровни безубыточности для групп ордеров Sell и Buy.GannLevels
Уровни по Ганну
ВИЛЬЯМС, ХОСОДА, ЭЛДЕР, ВСЕМ СПАСИБОCronex T MA Parabolic
Небольшая переделка индикатора Ma_Parabolic_st2