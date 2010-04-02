Часто приходится рисовать индикаторы от старших ТФ на младших. Но всегда сталкиваешься с "лесенкой". Которая получается в результате "растягивания" значения индикатора бара от старшего ТФ на несколько баров младшего.



Выход из ситуации - подменять на старшем ТФ в расчете последний бар - который является "текущим" состоянием бара с младшего ТФ.

В примере реализован такой принцип для скользящей средней. На каждом баре М15 имеем зафиксированные положение МА, которое строилось на Н4.

Таким принципом можно сгладить, а точнее - правильно растянуть построения любых индикаторов.