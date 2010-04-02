CodeBaseРазделы
Индикаторы

Proper MA - индикатор для MetaTrader 4

---
Просмотров:
7471
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Часто приходится рисовать индикаторы от старших ТФ на младших. Но всегда сталкиваешься с "лесенкой". Которая получается в результате "растягивания" значения индикатора бара от старшего ТФ на несколько баров младшего.

Выход из ситуации - подменять на старшем ТФ в расчете последний бар - который является "текущим" состоянием бара с младшего ТФ.

В примере реализован такой принцип для скользящей средней. На каждом баре М15 имеем зафиксированные положение МА, которое строилось на Н4.

Таким принципом можно сгладить, а точнее - правильно растянуть построения любых индикаторов.




