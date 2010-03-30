CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD full - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Индикатор состоит из:

  • стандартного MACD (Fast EMA[12]-Slow EMA[26] и Signal SMA[9]);
  • гистограммы MACD с применением пятипериодного SMA в качестве сигнальной линии (MACD[12,26]- Signal SMA[9]).

Ничего новаторского в этом индикаторе нет, сделал его просто для удобства.

Отличие данного индикатора от штатного MACD, поставляемого с MetaTrader 4 заключается в том, что настройки позволяют в одном окне переключаться между MACD классического вида (гистограмма и сигнальная линия), MACD в виде пересечения двух линий (предпочитаю его классическому виду) и "гистограммой MACD" (разница между MACD и сигнальной линией), представленной как в виде гистограммы, так и в линейной интерпретации.

На рисунке представлены все формы отображения данного индикатора.

На практике достаточно удобно именно отображение MACD и гистограммы MACD в одном окне. Особенно это касается нетбуков, где крайне ограничено экренное пространство.

Картинка:


Исходный код содержит подробные комментарии.



Смещённые скользящие средние (Displaced Moving Averages) Смещённые скользящие средние (Displaced Moving Averages)

Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи"

TrendlessOS (осциллятор бестрендовости) TrendlessOS (осциллятор бестрендовости)

Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым к книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.

DiNapoli Stochastic DiNapoli Stochastic

Стохастический осциллятор, описанный в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". Так называемый "медленный стохастик" или "True Stochastic" (в разных источниках называется по разному).

YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq4 - Логическое продолжение скрипта ZeroLevel. YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq4 - Логическое продолжение скрипта ZeroLevel.

Скрипт позволяет не только установить уровень безубыточности для всех открытых ордеров текщего инструмента, а установить вообще любой уровень (прибыль, убыток), и при этом проинформирует вас об ожидаемом размере баланса на любом ценовом уровне.