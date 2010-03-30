Ставь лайки и следи за новостями
MACD full - индикатор для MetaTrader 4
- 11305
Описание:
Индикатор состоит из:
- стандартного MACD (Fast EMA[12]-Slow EMA[26] и Signal SMA[9]);
- гистограммы MACD с применением пятипериодного SMA в качестве сигнальной линии (MACD[12,26]- Signal SMA[9]).
Ничего новаторского в этом индикаторе нет, сделал его просто для удобства.
Отличие данного индикатора от штатного MACD, поставляемого с MetaTrader 4 заключается в том, что настройки позволяют в одном окне переключаться между MACD классического вида (гистограмма и сигнальная линия), MACD в виде пересечения двух линий (предпочитаю его классическому виду) и "гистограммой MACD" (разница между MACD и сигнальной линией), представленной как в виде гистограммы, так и в линейной интерпретации.
На рисунке представлены все формы отображения данного индикатора.
На практике достаточно удобно именно отображение MACD и гистограммы MACD в одном окне. Особенно это касается нетбуков, где крайне ограничено экренное пространство.
Картинка:
Исходный код содержит подробные комментарии.
