стандартного MACD (Fast EMA[12]-Slow EMA[26] и Signal SMA[9]);

гистограммы MACD с применением пятипериодного SMA в качестве сигнальной линии (MACD[12,26]- Signal SMA[9]).

Ничего новаторского в этом индикаторе нет, сделал его просто для удобства.

Отличие данного индикатора от штатного MACD, поставляемого с MetaTrader 4 заключается в том, что настройки позволяют в одном окне переключаться между MACD классического вида (гистограмма и сигнальная линия), MACD в виде пересечения двух линий (предпочитаю его классическому виду) и "гистограммой MACD" (разница между MACD и сигнальной линией), представленной как в виде гистограммы, так и в линейной интерпретации.

На рисунке представлены все формы отображения данного индикатора.

