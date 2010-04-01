Ставь лайки и следи за новостями
ElderRaySystem - индикатор для MetaTrader 4
- 6975
В качестве сезонного индикатора использован наклон ЭСС старшего ТФ. Сигналы на вход формируются по Лучам Элдера.
Можно включить или выключить отображение на графике сезонного индикатора с помощью ShowSeason, а так же выбрать период ЭСС с помощью параметра Season.
ray - это период расчета ЭСС для Лучей Элдера. Выбор старшего ТФ реализован в коде, для ТФ месяц старший он же.
