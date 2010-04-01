CodeBaseРазделы
ElderRaySystem - индикатор для MetaTrader 4

LeMan
6975
(1)
В качестве сезонного индикатора использован наклон ЭСС старшего ТФ. Сигналы на вход формируются по Лучам Элдера.

Можно включить или выключить отображение на графике сезонного индикатора с помощью ShowSeason, а так же выбрать период ЭСС с помощью параметра Season.

ray - это период расчета ЭСС для Лучей Элдера. Выбор старшего ТФ реализован в коде, для ТФ месяц старший он же.


