Индикаторы

DiNapoli Stochastic - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Описание:

На рисунке ниже изображён DiNapoli Stochastic (верхний) и стохастик Лейна (нижний, по умолчанию поставляемый с MetaTrader 4).

Благодаря методике сглаживания (замедления)фильтруется большинство шумов и возрастает качетсво сигнала. Очень удобен в сочетании с MACD(8,18,9).

Картинка:

