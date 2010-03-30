Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DiNapoli Stochastic - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9765
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
На рисунке ниже изображён DiNapoli Stochastic (верхний) и стохастик Лейна (нижний, по умолчанию поставляемый с MetaTrader 4).
Благодаря методике сглаживания (замедления)фильтруется большинство шумов и возрастает качетсво сигнала. Очень удобен в сочетании с MACD(8,18,9).
Картинка:
Модифицированный MACD: несколько видов отображения MACD и гистограммы MACD.Смещённые скользящие средние (Displaced Moving Averages)
Индикатор написан в соответствии с описанием, приведённым в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи"
Скрипт позволяет не только установить уровень безубыточности для всех открытых ордеров текщего инструмента, а установить вообще любой уровень (прибыль, убыток), и при этом проинформирует вас об ожидаемом размере баланса на любом ценовом уровне.ElderRaySystem
Сигнальный индикатор по системе Лучей Элдера.