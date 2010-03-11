CodeBaseРазделы
Михаил
Просмотров:
7813
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Идея взята из индикатора СИДУС.

когда rsi пересекает уровень 50 вниз, и фильтрующие мувинги (3шт.) направлены вниз открываеться селл. и наоборот для бай.



пользуйтесь, и не судите строго... предпочтительный период дневка

