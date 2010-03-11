Сила нулевой точки, построено на двух SimpleMA.

Варьируя торговыми сюжетами и используя усовершенствованный рандомный механизм, эксперт торгует с фиксированным соотношением TP/SL на EURUSD_M5.

Система для получения информации по аське о текущем состоянии открытых позиций, счета и т.п., а также автоматического уведомления о совершаемых операциях.

Индикатор окрашивает свечи в соответствии с их размером и направлением.