DigiDon - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7018
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Эксперт рандомно входит в рынок на одном из индикаторов: iAO(),iADX(),iMFI(),iMA(),iIchimoku().
Второй и пятый взяты с периодом D1,остальные-с периодом W,параметры индикаторов-"общеизвестные".
фиксированное соотношение TP/SL в диапазоне 1.6..2.6 - также рандомно.
При открытии ордера все эти параметры записываются в Журнал.
Входные параметры:
- stopLOSS=80; - уровень стоп-лосса в пунктах,
- dif = 1480; - фактор "прореживающий" вход в рынок,должен быть в диапазоне 0..1499,если dif > 1499 то советник фактически не будет торговать,
- LOTs=0.1; - постоянный размер лота.
Результаты тестирования за последние месяцы на EURUSD_M5:
Strategy Tester Report
DigiDon
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2010.01.18 00:00 - 2010.03.08 23:59 (2010.01.18 - 2010.03.09)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры stopLOSS=80; dif=1480; LOTs=0.1;
Баров в истории 11285 Смоделировано тиков 21568 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 862.44 Общая прибыль 1514.60 Общий убыток -652.16
Прибыльность 2.32 Матожидание выигрыша 45.39
Абсолютная просадка 34.68 Максимальная просадка 483.24 (21.25%) Относительная просадка 21.25% (483.24)
Всего сделок 19 Короткие позиции (% выигравших) 17 (58.82%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (50.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 11 (57.89%) Убыточные сделки (% от всех) 8 (42.11%)
Самая большая прибыльная сделка 175.60 убыточная сделка -81.64
Средняя прибыльная сделка 137.69 убыточная сделка -81.52
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (567.32) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-407.48)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 567.32 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -407.48 (5)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Сила нулевой точки, построено на двух SimpleMA.Speed_MA
Индикатор определяет скорости MA5(жёлтая линия), MA15(зелёная линия), MA60(голубая линия) в процентах.
Советник на основе мувингов и rsiIcqMessenger
Система для получения информации по аське о текущем состоянии открытых позиций, счета и т.п., а также автоматического уведомления о совершаемых операциях.