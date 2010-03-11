Описание:



Эксперт рандомно входит в рынок на одном из индикаторов: iAO(),iADX(),iMFI(),iMA(),iIchimoku().

Второй и пятый взяты с периодом D1,остальные-с периодом W,параметры индикаторов-"общеизвестные".

фиксированное соотношение TP/SL в диапазоне 1.6..2.6 - также рандомно.

При открытии ордера все эти параметры записываются в Журнал.





Входные параметры:

stopLOSS=80; - уровень стоп-лосса в пунктах,

dif = 1480; - фактор "прореживающий" вход в рынок,должен быть в диапазоне 0..1499,если dif > 1499 то советник фактически не будет торговать,

LOTs=0.1; - постоянный размер лота.

Результаты тестирования за последние месяцы на EURUSD_M5:



Strategy Tester Report

DigiDon





Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период 5 Минут (M5) 2010.01.18 00:00 - 2010.03.08 23:59 (2010.01.18 - 2010.03.09)

Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)

Параметры stopLOSS=80; dif=1480; LOTs=0.1;





Баров в истории 11285 Смоделировано тиков 21568 Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0





Начальный депозит 1000.00

Чистая прибыль 862.44 Общая прибыль 1514.60 Общий убыток -652.16

Прибыльность 2.32 Матожидание выигрыша 45.39

Абсолютная просадка 34.68 Максимальная просадка 483.24 (21.25%) Относительная просадка 21.25% (483.24)





Всего сделок 19 Короткие позиции (% выигравших) 17 (58.82%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (50.00%)

Прибыльные сделки (% от всех) 11 (57.89%) Убыточные сделки (% от всех) 8 (42.11%)

Самая большая прибыльная сделка 175.60 убыточная сделка -81.64

Средняя прибыльная сделка 137.69 убыточная сделка -81.52

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (567.32) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-407.48)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 567.32 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -407.48 (5)

Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2







