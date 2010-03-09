Ставь лайки и следи за новостями
Speed_MA - индикатор для MetaTrader 4
- 6051
Описание:
Новая версия ндикатора 00_Speed_MA. Учтены пожелания CanisLC.
Добавлены описания и значения МА, появилась возможность задавать метод и цену усреднения.
Индикатор определяет скорости MA5(жёлтая линия), MA15(зелёная линия), MA60(голубая линия) в процентах.
За 100% принимается максимальное изменение MA между двумя соседними барами найденное на участке графика длинной в 500 бар.
Красная линия - сумма скоростей MA5, MA15 и MA60.
Удобно использовать вместе с Multi Moving Average - автор Alex5757000
В последней версии добавлена возможность отображения суммы в виде гистограммы и проверка значений вводимых пользователем.
При компилляции поместите файл Check_MA_Parametrs.mqh в папку include.
Картинка:
