Новая версия ндикатора 00_Speed_MA. Учтены пожелания CanisLC.

Добавлены описания и значения МА, появилась возможность задавать метод и цену усреднения.



Индикатор определяет скорости MA5(жёлтая линия), MA15(зелёная линия), MA60(голубая линия) в процентах.

За 100% принимается максимальное изменение MA между двумя соседними барами найденное на участке графика длинной в 500 бар.

Красная линия - сумма скоростей MA5, MA15 и MA60.

Удобно использовать вместе с Multi Moving Average - автор Alex5757000

В последней версии добавлена возможность отображения суммы в виде гистограммы и проверка значений вводимых пользователем.



При компилляции поместите файл Check_MA_Parametrs.mqh в папку include.



