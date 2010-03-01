Смотри, как бесплатно скачать роботов
iMoningStar - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор свечных комбинаций "Утрення звезда", "Вечерняя звезда".
Звезда - свеча с телом небольшого размера образовавшаяся с некоторым отрывом от тела предшествующего бара:
Параметры индикатора:
PreBarMaxSize - Мaксимальный размер предшествующего бара в пунктах.
PreBarMinSize - Минимальный размер предшествующего бара в пунктах.
StarSize - Размер тела звезды (по отношению к телу предшествующего бара) .
GapSize - Размера гэпа (по отношению к телу предшествующего бара) .
