Индикатор свечных комбинаций "Утрення звезда", "Вечерняя звезда".

Звезда - свеча с телом небольшого размера образовавшаяся с некоторым отрывом от тела предшествующего бара:



Параметры индикатора:



PreBarMaxSize - Мaксимальный размер предшествующего бара в пунктах.

PreBarMinSize - Минимальный размер предшествующего бара в пунктах.

StarSize - Размер тела звезды (по отношению к телу предшествующего бара) .

GapSize - Размера гэпа (по отношению к телу предшествующего бара) .

