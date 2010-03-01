CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iMoningStar - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
6960
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор свечных комбинаций "Утрення звезда", "Вечерняя звезда".

Звезда - свеча с телом небольшого размера образовавшаяся с некоторым отрывом от тела предшествующего бара:


Параметры индикатора:


PreBarMaxSize - Мaксимальный размер предшествующего бара в пунктах.
PreBarMinSize - Минимальный размер предшествующего бара в пунктах.
StarSize - Размер тела звезды (по отношению к телу предшествующего бара) .
GapSize - Размера гэпа (по отношению к телу предшествующего бара) .

MACD Rounding MACD Rounding

MACD округлённый, с целью уменьшения ложных сигналов.

10 пунктов по EURUSD & GBPUSD (Продолжение) 10 пунктов по EURUSD & GBPUSD (Продолжение)

Стратегия форекс “10 пунктов по EURUSD”.

Breakthrough_BB1_2 Breakthrough_BB1_2

Улучшенный советник Breakthrough_BB публикуемый ранее мной. Добавлен ММ и возможность отдельной настройки параметров в Long, и Short.

ReversWaves TimeShift v 1.0 ReversWaves TimeShift v 1.0

Торгует по двум последним барам. Включается по времени. Мартингейл.