ReversWaves TimeShift v 1.0 - эксперт для MetaTrader 4
НОВОСТИ
07.04.2010.
С сегодняшнего дня, обновленный код советника не будет выкладываться на сайт. Но вы можете получить советник обратившись ко мне в личку.
И работы по улучшению советника, не останавливаются. Уже исправлены все ошибки (о которых говорилось ранее), смотрите ниже в комментариях,
до сегодняшнего дня выпуска новостей.
Далее все новые версии советника будут свободно распространятся для его тестирования. На демо счетах.
Если вы захотите работать на реальных счетах своих ДЦ, необходимо будет связаться с нами. Для покупки данного советника.
Скоро выходит 2 версия советника.
Всем спасибо за внимание!
+ ----- +
Советник - Эксперт v1.0
Code name: ReversWaves TimeShift v 1.0
Торгует по двум последним барам. Включается по времени.
СТРАТЕГИЯ. Таймфрейм 15 Минут. EURUSD.
- Заходим в рынок в строго определённое время.
- Торгуем.
- Когда время закончилось, если были открытые ордера, советник сопровождает их до профита (если ордер закрылся с убытком. Советник начинает торговать по Мартингейлу, пока не возьмёт профит, либо пока не проиграет последний убыточный ордер в цикле Мартингейла. Регулируется в MaxLot - максимальный лот на отбив убыточной ставки). И остановит работу. Будет ждать следующего торгового дня.
Более подробное описание:
- Сам открывает сделки. По такому алгоритму. Берёт два последних бара. Если цена закрытия последнего выше или равна цене открытия второго бара то открывает сделку на BUY если нет то на SELL
- Торгует в течении заданного времени (обычно один раз за час).
- Отбивание просадки по мартингейлу. Регулируется уровень лотов для отбивки. В виде умножения последней проигрышной в 1.85, 2, 3, 4 и т.д. раз.
- Программный StopLoss.
- Обычный стоплосс (для возможных резких движений).
- Работает только со своими ордерами MagicNumber. Возможность ручной торговли.
- Регулируемый уровень просадки в виде ограничения максимального лота для отбивки просадки. Если максимальный лот был достигнут и профита не было. Цикл мартингейла обнуляется. И советник завершает работу, переходя в режим ожидания следующего торгового времени ( если уже время торговли следующего дня, советник продолжит работу как обычно).
- Советник в работе выводит постоянную справочную (отладочную) информацию. В окне ЭКСПЕРТЫ.
Прикреплённые файлы:
Бэктест с 2001 по 2010 год. В запакованном архиве - v 2.0.zip
Два файла настроек для тестирования советника ( minimal risk.set; max risk rwts .set ) - settings.zip
Картинка. Пример торговли. С объяснением.
Данная картинка отображает бэктест с 2001 по 2010 год. Таймфрэйм 15 Минут.
extern double TakeProfit = 80; // ТЭЙКПРОФИТ
extern double Lots = 0.01; // Сумма ставки
extern double StopLoss = 70; // СТОПЛОСС
extern double OrderLimitPrice = 60; // Программный СТОПЛОСС
extern int StartHour = 1; // Время начала работы
extern int EndHour = 2; // Окончание работы
extern int MM = 1.85; // Множитель ставки
extern int MagicNumber = 111; // Magic number
extern int MaxLot = 60; // Максимальная сумма лота для отбивки
Выложил на обозрение своего советника. На реале им торгую. Но не долго. И совсем с другими настройками.
Прошу всех заинтересованных протестировать его и ваши комментарии в студию.
ТЕСТИРОВАНИЕ
При тестировании, чаще всего изменяется TakeProfit и OrderLimitPrice, после этого советник может подгоняться по времени, корректируя максимальную просадку через MaxLot. И коэффициент умножения проигрышной ставкой через MM.
