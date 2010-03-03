CodeBaseРазделы
MACDHistogram - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
12740
(14)
Описание:

Гистограмма индикатора MACD. Дает сигналы раньше чем ОaMA с теми же параметрами. NoiseFilterEMA помогает фильтровать шум. Рекомендую сочетать с трендовым индикатором так как иногда показывает дивергенцию на замедляющемся рынке.

Настроен на 5 минут.

Для часа советую использовать 34,55,14,5

Для 4 часов 21,34,8,5

Мои контакты:

excelf@gmail.com

skype: excelf

Обновления:

2010-03-04 - Добавил версию с сигналами MACDHistogramSignal.mq4.



