Описание:

Гистограмма индикатора MACD. Дает сигналы раньше чем ОaMA с теми же параметрами. NoiseFilterEMA помогает фильтровать шум. Рекомендую сочетать с трендовым индикатором так как иногда показывает дивергенцию на замедляющемся рынке.



Настроен на 5 минут.

Для часа советую использовать 34,55,14,5

Для 4 часов 21,34,8,5



Мои контакты:

excelf@gmail.com

skype: excelf

Обновления:

2010-03-04 - Добавил версию с сигналами MACDHistogramSignal.mq4.