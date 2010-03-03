Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACDHistogram - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12740
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Гистограмма индикатора MACD. Дает сигналы раньше чем ОaMA с теми же параметрами. NoiseFilterEMA помогает фильтровать шум. Рекомендую сочетать с трендовым индикатором так как иногда показывает дивергенцию на замедляющемся рынке.
Настроен на 5 минут.
Для часа советую использовать 34,55,14,5
Для 4 часов 21,34,8,5
Мои контакты:
excelf@gmail.com
skype: excelf
Обновления:
2010-03-04 - Добавил версию с сигналами MACDHistogramSignal.mq4.
Индикатор для автоматического построения областей консолидации и каналов на основе линейной регрессии. Рисует сигналы на пробой.ReversWaves TimeShift v 1.0
Торгует по двум последним барам. Включается по времени. Мартингейл.
Трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам прошлых баров или по указанному количеству пунктов. Может запускаться как отдельный советник или скрипт, совместно с любым советником.EMA, Laguerre, CCI.
Советник основанный на 3-х индикаторах: EMA, Laguerre, CCI.