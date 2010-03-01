CodeBaseРазделы
Viktor Fateev
Система не моя она была описана Чаком ЛеБо и Дэвидом Лукасом

Этот советник использует следующие правила на покупку:

1. MA_Long должна повышаться - это фильтр.

2 Цена закрытия должна пересеч с низу в верх верхнюю границу Боллинджера (BB_Up) .

3 При покупке выставляем стоп по методу "люстры чижевского".

Для длинных позиций - Люстра_Низ[i]=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,Количество_Баров,i)]-Коэффициент*ATR[i];

Для коротких позиций - Люстра_Верх[i]=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,Количество_Баров,i)]+Коэффициент*ATR[i];

Выход:

Только по стопу который тралиться также по методу люстры.

Правила на продажу зеркальны покупке.

Тестировать данную систему лучше в следующей последовательности:

1. Подбираем параметры для длинных позиций

Period_MA_Long1 (от 10 до 300 шаг 5) Период средней, необходимой для определения тренда длинных позиций
Period_BB1 (от 10 до 60 шаг 5) Период средней болинджера длинных позиций
deviation1 (от 1 до 2 шаг 0.2) Девиация для болинджера длинных позиций

Период_ATR1=20; можно не менять // Период ATR для расчетов люстры длинных позиций
Коэффициент1=3; можно не менять // Коэффициент для расчетов люстры длинных позиций
Количество_Баров1=10; можно не менять // Количество баров для расчетов люстры длинных позиций

режим=1 //выбор режима 1-длинные 2-короткие 0-обе позиции

режимММ=0; //выбор режима ММ 0-нет ММ, 1-убыток % от капиталла, 2- величина позиции % от баланса, 3 - корень из величины позиции % от баланса
Lots = 0.01; величина лота на ваш выбор // Величина лота для режимММ = 0
Запоминаем параметры.

2. Подбираем параметры для коротких позиций

Period_MA_Long2 (от 10 до 300 шаг 5) Период средней, необходимой для определения тренда коротких позиций
Period_BB2 (от 10 до 60 шаг 5) Период средней болинджера коротких позиций
deviation2 (от 1 до 2 шаг 0.2) Девиация для болинджера коротких позиций

Период_ATR2=20; можно не менять // Период ATR для расчетов люстры коротких позиций
Коэффициент2=3; можно не менять // Коэффициент для расчетов люстры коротких позиций
Количество_Баров2=10; можно не менять // Количество баров для расчетов люстры коротких позиций

режим=2 //выбор режима 1-длинные 2-короткие 0-обе позиции

режимММ=0; //выбор режима ММ 0-нет ММ, 1-убыток % от капиталла, 2- величина позиции % от баланса, 3 - корень из величины позиции % от баланса
Lots = 0.01; величина лота на ваш выбор // Величина лота для режимММ = 0
Запоминаем параметры.

3. Устанавливаем режим=0 - соединяем длинные и короткие позиции вместе.

4. Выбираем режим ММ их всего 3

0. ММ отсутствует величина лота равна Lots.

1. Убыток не более Loss (процент/100) от капиталла.

2. Величина позиции Loss (процент/100) от баланса.

3. Величина позиции Loss (процент/100) от "корень квадратный от баланса".

Советник модет работать с 4 знаками и с 5 знаками после запятой ничего менять не надо.

USDJPY

