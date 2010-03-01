Ставь лайки и следи за новостями
Breakthrough_BB1_2 - эксперт для MetaTrader 4
- 4950
-
Автор:
Система не моя она была описана Чаком ЛеБо и Дэвидом Лукасом
Этот советник использует следующие правила на покупку:
1. MA_Long должна повышаться - это фильтр.
2 Цена закрытия должна пересеч с низу в верх верхнюю границу Боллинджера (BB_Up) .
3 При покупке выставляем стоп по методу "люстры чижевского".
Для длинных позиций - Люстра_Низ[i]=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,Количество_Баров,i)]-Коэффициент*ATR[i];
Для коротких позиций - Люстра_Верх[i]=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,Количество_Баров,i)]+Коэффициент*ATR[i];
Выход:
Только по стопу который тралиться также по методу люстры.
Правила на продажу зеркальны покупке.
Тестировать данную систему лучше в следующей последовательности:
1. Подбираем параметры для длинных позиций
Period_MA_Long1 (от 10 до 300 шаг 5) Период средней, необходимой для определения тренда длинных позиций
Period_BB1 (от 10 до 60 шаг 5) Период средней болинджера длинных позиций
deviation1 (от 1 до 2 шаг 0.2) Девиация для болинджера длинных позиций
Период_ATR1=20; можно не менять // Период ATR для расчетов люстры длинных позиций
Коэффициент1=3; можно не менять // Коэффициент для расчетов люстры длинных позиций
Количество_Баров1=10; можно не менять // Количество баров для расчетов люстры длинных позиций
режим=1 //выбор режима 1-длинные 2-короткие 0-обе позиции
режимММ=0; //выбор режима ММ 0-нет ММ, 1-убыток % от капиталла, 2- величина позиции % от баланса, 3 - корень из величины позиции % от баланса
Lots = 0.01; величина лота на ваш выбор // Величина лота для режимММ = 0
Запоминаем параметры.
2. Подбираем параметры для коротких позиций
Period_MA_Long2 (от 10 до 300 шаг 5) Период средней, необходимой для определения тренда коротких позиций
Period_BB2 (от 10 до 60 шаг 5) Период средней болинджера коротких позиций
deviation2 (от 1 до 2 шаг 0.2) Девиация для болинджера коротких позиций
Период_ATR2=20; можно не менять // Период ATR для расчетов люстры коротких позиций
Коэффициент2=3; можно не менять // Коэффициент для расчетов люстры коротких позиций
Количество_Баров2=10; можно не менять // Количество баров для расчетов люстры коротких позиций
режим=2 //выбор режима 1-длинные 2-короткие 0-обе позиции
режимММ=0; //выбор режима ММ 0-нет ММ, 1-убыток % от капиталла, 2- величина позиции % от баланса, 3 - корень из величины позиции % от баланса
Lots = 0.01; величина лота на ваш выбор // Величина лота для режимММ = 0
Запоминаем параметры.
3. Устанавливаем режим=0 - соединяем длинные и короткие позиции вместе.
4. Выбираем режим ММ их всего 3
0. ММ отсутствует величина лота равна Lots.
1. Убыток не более Loss (процент/100) от капиталла.
2. Величина позиции Loss (процент/100) от баланса.
3. Величина позиции Loss (процент/100) от "корень квадратный от баланса".
Советник модет работать с 4 знаками и с 5 знаками после запятой ничего менять не надо.
