BB MACD - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор BB_MACD - классический индикатор MACD, заключенный в торговые полосы. Торговые Полосы расположены выше и ниже сигнальной линии MACD на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений, как у индикатора Bollinger Bands (BB). Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Зеленые точки MACD указывают растущее направление. Красные точки MACD указывают снижающееся направление. Уклон линий - важный ключ направления. Торговые Полосы - хороший указатель для движущей силы.

BB MACD

