Индикаторы

FA - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Subbotin
Просмотров:
3601
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
cece.zip (0.31 KB)
FA.mq4 (8.47 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор написан по просьбе пользователя Delfin-S для анализа фундаментальных данных. Обсуждение здесь.


Параметры:

  • файл_данныхN - файлы данных в формате csv. Если файл не существует или не открывается, соответствующий график не выводится
  • подписьN - подпись к графику. Если отсутствует, в каестве подписи используется имя файла (без расширения)
  • цветN - цвет графика
  • формат_даты - формат даты в файле csv
  • разделитель_записей - разделитель записей в файле csv
  • разделитель_целой_и_дробной - разделитель целой и дробной частей в записи чисел с плавающей точкой в файле csv

Назначение файлов: mq4 - в папку indicators, пример csv (создан в MS Excel) - в папку files

если в описанной в файле истории имеются "дыры" график автоматически интерполируется прямой линией.

