Описание:



Индикатор написан по просьбе пользователя Delfin-S для анализа фундаментальных данных. Обсуждение здесь.





Параметры:

файл_данныхN - файлы данных в формате csv. Если файл не существует или не открывается, соответствующий график не выводится



подписьN - подпись к графику. Если отсутствует, в каестве подписи используется имя файла (без расширения)



цветN - цвет графика



формат_даты - формат даты в файле csv



разделитель_записей - разделитель записей в файле csv



разделитель_целой_и_дробной - разделитель целой и дробной частей в записи чисел с плавающей точкой в файле csv

Назначение файлов: mq4 - в папку indicators, пример csv (создан в MS Excel) - в папку files

если в описанной в файле истории имеются "дыры" график автоматически интерполируется прямой линией.