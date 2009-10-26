Смотри, как бесплатно скачать роботов
Описание:
Индикатор написан по просьбе пользователя Delfin-S для анализа фундаментальных данных. Обсуждение здесь.
Параметры:
- файл_данныхN - файлы данных в формате csv. Если файл не существует или не открывается, соответствующий график не выводится
- подписьN - подпись к графику. Если отсутствует, в каестве подписи используется имя файла (без расширения)
- цветN - цвет графика
- формат_даты - формат даты в файле csv
- разделитель_записей - разделитель записей в файле csv
- разделитель_целой_и_дробной - разделитель целой и дробной частей в записи чисел с плавающей точкой в файле csv
Назначение файлов: mq4 - в папку indicators, пример csv (создан в MS Excel) - в папку files
если в описанной в файле истории имеются "дыры" график автоматически интерполируется прямой линией.
