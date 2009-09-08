Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACD-RSI - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
RSI наложенный на MACD очень наглядно показывает дивергенции текущей цены. В дополнение к дивергенциям MACD великолепно отображаются развороты на малых периодах 1, 5, 15 мин. Дополнительным сигналом к открытию сделки может являться пересечение красной (сигнальной) линии и синей (RSI) линии.
Советы:
- Первые три параметра - параметры индикатора MACD
- Четвертый - параметр индикатора RSI, построенный от основной линии MACD
- Пятый параметр - величина масштабирования для RSI. Введена по причине большого разброса значений MACD для разных ТФ. То есть, приблизительно для 15 мин на EURUSD "caliber" = 4, на дневках "caliber" = 20, на минутках "caliber" =0.5
