Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZeroLag_MACD-OsMA(AM) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6111
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Столкнулся в кодобазе с интересным индикатором - ZeroLag MACD.mq4. В комментариях к нему была просьба создания OsMA версии. К сожалению такой не нашлось.
Предлагаю свой вариант интерпретации этого интересного индикатора. Большое спасибо его автору. (Базовый индикатор ZeroLag MACD.mq4. должен находиться в папке - indicators).
Exp - Convertor Конвертация валют
Эксперт конвертирует валюту, в обратную. Показывает соотношение первой валюты к второй. Полезен для исследования разных валютных пар.MultiCharts
Мультивалютный "мониторинговый" индикатор (продолжение)
3 in 1: Stoch + CCI + RSI
Неплохо показывает дивергенции, импульсы и циклы.Currency2
Показывает доступное количество сделок, при определенном залоге и требуемом количестве лотов