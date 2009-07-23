Столкнулся в кодобазе с интересным индикатором - ZeroLag MACD.mq4. В комментариях к нему была просьба создания OsMA версии. К сожалению такой не нашлось.

Предлагаю свой вариант интерпретации этого интересного индикатора. Большое спасибо его автору. (Базовый индикатор ZeroLag MACD.mq4. должен находиться в папке - indicators).