Советники

Exp - Convertor Конвертация валют - эксперт для MetaTrader 4

Vladislav Andruschenko
Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.


Exp - Convertor

На одном форуме меня попросили сделать скрипт, который будет конвертировать котировки одной пары, в котировко противоположной пары.




Пример реализации:


Конвертация EURUSD H1

EURUSD

C помощью скрипта мы переварачиваем его и получаем USDEUR H1

Эксперт конвертирует валюту в USDEUR
Настройки:

sym = Название символа после конвертации

Установка:

1. Скопируйте скрипт в папку : папка терминала/experts/scripts
2. Перезапустите терминал
3. Выберите график валюты, который нужно конверитировать.
4. Запустите скрипт
5. Когда скрипт закончит работу(В журнале появиться сообщение Exp-Convertot removed)
6. Меню файл > Открыть Автономно > D списке Выберите файл истории, с именем, которое Вы указали при запуске скрипта.

Данный график будет отображаться в режиме оффлайн.

Тем самым Вы получаете стоимость доллара в евро.



Обсуждение и доработки: На форуме разработчика

