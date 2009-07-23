Ставь лайки и следи за новостями
Exp - Convertor Конвертация валют - эксперт для MetaTrader 4
Авторство:
Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.
Exp - Convertor
На одном форуме меня попросили сделать скрипт, который будет конвертировать котировки одной пары, в котировко противоположной пары.
Пример реализации:
Конвертация EURUSD H1
C помощью скрипта мы переварачиваем его и получаем USDEUR H1
Эксперт конвертирует валюту в USDEUR
Настройки:
sym = Название символа после конвертации
Установка:
1. Скопируйте скрипт в папку : папка терминала/experts/scripts
2. Перезапустите терминал
3. Выберите график валюты, который нужно конверитировать.
4. Запустите скрипт
5. Когда скрипт закончит работу(В журнале появиться сообщение Exp-Convertot removed)
6. Меню файл > Открыть Автономно > D списке Выберите файл истории, с именем, которое Вы указали при запуске скрипта.
Данный график будет отображаться в режиме оффлайн.
Тем самым Вы получаете стоимость доллара в евро.
Обсуждение и доработки: На форуме разработчика
