Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV, модификация — Expforex.





Exp - Convertor





На одном форуме меня попросили сделать скрипт, который будет конвертировать котировки одной пары, в котировко противоположной пары.









Пример реализации:





Конвертация EURUSD H1

C помощью скрипта мы переварачиваем его и получаем USDEUR H1







Эксперт конвертирует валюту в USDEUR







Настройки:



sym = Название символа после конвертации



Установка:



1. Скопируйте скрипт в папку : папка терминала/experts/scripts

2. Перезапустите терминал

3. Выберите график валюты, который нужно конверитировать.

4. Запустите скрипт

5. Когда скрипт закончит работу(В журнале появиться сообщение Exp-Convertot removed)

6. Меню файл > Открыть Автономно > D списке Выберите файл истории, с именем, которое Вы указали при запуске скрипта.



Данный график будет отображаться в режиме оффлайн.

Тем самым Вы получаете стоимость доллара в евро.





Обсуждение и доработки: На форуме разработчика

