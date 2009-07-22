CodeBaseРазделы
MultiCharts - индикатор для MetaTrader 4

Ruslan Khasanov
Просмотров:
12584
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
В текущей версии появились новые полезные функции, в частности:

-мониторинг открытых позиций, показывает прибыль/убыток как в пунктах, так и в валюте депозита(управление ч/з внешнюю переменную ProfitCalcMode: 0-в пунктах, 1-в валюте депо)

-прорисовка всех типов ордеров (можно включить/выключить,управление ч/з внешнюю переменную ViewOrders)

-% изменение стоимости по сравнению с предыдущим днем.

-исправлены разного рода ошибки

Есть немного недоделок, ну я думаю это не испортит общего впечатления об индикаторе

