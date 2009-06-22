Смотри, как бесплатно скачать роботов
Торговая стратегия по средней и MACD. - эксперт для MetaTrader 4
Автор:
В ветке исследования стратегий на форуме для трейдеров
Советы:
- Set файл с рабочими параметрами можно загрузить здесь.
- Обсуждение советника проводится в социальной сети трейдеров.
Торговая стратегия по фракталам и средней
В 49 выпуске журнала мы протестировали систему основанную на фракталах и средней линии.Трехмерный стохастик
Индикатор отображает поведение классического стохастика и его динамических характеристик в трехмерной диаграмме в основном окне графика торгового инструмента.
Торговая система "Forex Profit"
В 49 выпуске журнала мы протестировали торговую стратегию "Forex Profit"Font_Name
Функция изменяет наименование шрифта. Пример реализации в индикаторе.