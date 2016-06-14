CodeBaseРазделы
Индикаторы

Bollinger Bands rev. by Jurik - индикатор для MetaTrader 4

Federico Costalonga | Russian English
Просмотров:
8402
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Популярный индикатор "Полосы Боллинджера" с внесенным алгоритмом по теории Юрика.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8988

