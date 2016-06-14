CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Мультивалютный индикатор - индикатор для MetaTrader 4

Ruslan Khasanov | Russian English
Просмотров:
10763
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор может отображать в отдельном окне до пяти различных инструментов с поддержкой графиков Heiken Ashi, MA.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8973

VWMA VWMA

Метод Усреднения

NeuroNirvamanEA NeuroNirvamanEA

Эксперт для работы с нейронными сетями.

Bollinger Bands rev. by Jurik Bollinger Bands rev. by Jurik

Традиционные Bollinger Bands ®, усовершенствованные алгоритмом на основе метода Юрика.

wajdyss_Ichimoku_Indicator_V1 wajdyss_Ichimoku_Indicator_V1

Индикатор отрисовывает стрелки на покупку и продажу, базируясь на сигналах Киджун-сен в индикаторе Ишимоку.