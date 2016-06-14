CodeBaseРазделы
Индикаторы

TD Sequential - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Этот код основан на индикаторе Тома Демарка TD Sequential. Основные моменты следующие:

Также отрисовывает TDST- линии поддержки и сопротивления, как описано в книге "DeMark Indicators"

Пример:

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8966

