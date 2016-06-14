Смотри, как бесплатно скачать роботов
TD Sequential - индикатор для MetaTrader 4
Этот код основан на индикаторе Тома Демарка TD Sequential. Основные моменты следующие:
Также отрисовывает TDST- линии поддержки и сопротивления, как описано в книге "DeMark Indicators"
Пример:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8966
