Donchian Channel Indicator - индикатор для MetaTrader 4
- 9100
Автор:
Код: мой.
Идея: Ричард Давуд Дончян
Верхняя линия показывает самый большой максимум на n барах. Нижняя линия отображает самый низкий минимум на n барах.
Индикатор протестирован, но не очень усердно. Используйте его на собственный страх и риск. Вы вольны модифицировать этот код, как вам угодно.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8965
