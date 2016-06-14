CodeBaseРазделы
Индикаторы

Donchian Channel Indicator - индикатор для MetaTrader 4

schnappi | Russian English
9100
(12)
Автор:

Код: мой.
Идея: Ричард Давуд Дончян

Верхняя линия показывает самый большой максимум на n барах. Нижняя линия отображает самый низкий минимум на n барах.



Индикатор протестирован, но не очень усердно. Используйте его на собственный страх и риск. Вы вольны модифицировать этот код, как вам угодно.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8965

