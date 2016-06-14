Автор:

Код: мой.

Идея: Ричард Давуд Дончян

Верхняя линия показывает самый большой максимум на n барах. Нижняя линия отображает самый низкий минимум на n барах.









Индикатор протестирован, но не очень усердно. Используйте его на собственный страх и риск. Вы вольны модифицировать этот код, как вам угодно.

