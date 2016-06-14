CodeBaseРазделы
Индикаторы

wajdyss_Stochastic_indicator_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
8100
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Опубликован:
Индикатор для отрисовки стрелок на buy и sell, основанный на Стохастике



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8952

