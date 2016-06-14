Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
wajdyss_Stochastic_indicator_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8100
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8952
Trainyourself EA
Эксперт для торговли и экспериментов с торговлей в Тестере Стратегий. Перетаскивайте объекты мышью в желтую корзину и контролируйте ваши ордера.MTF Relative Strength Index
Мультитаймфреймовый RSI c дополнительным параметром — TimeFrame. Вы можете использовать его для установки более высоких таймфреймов, для которых будет вычисляться значение RSI.
Harami - Харами
Настраиваемый поиск бычьего и медвежьего паттерна Харами.Donchian Channel Indicator
Канал Дончяна