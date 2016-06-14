Эксперт для торговли и экспериментов с торговлей в Тестере Стратегий. Перетаскивайте объекты мышью в желтую корзину и контролируйте ваши ордера.

Мультитаймфреймовый RSI c дополнительным параметром — TimeFrame. Вы можете использовать его для установки более высоких таймфреймов, для которых будет вычисляться значение RSI.