Советники

Trainyourself EA - эксперт для MetaTrader 4

Louis Stoltz | Russian English
Просмотров:
4373
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Интересный ЕА, который я разработал для тестирования рынка в Тестере Стратегий с перетаскиванием объектов.
Вы можете перетаскивать в желтую корзину 4 объекта.
Убедитесь, что вы дважды кликнули на объекте, который вы выбрали, и затем перетащите его в желтый "ящик". .




Описание объектов:

  • Стрелка вверх: покупка.
  • Стрелка вниз: продажа.
  • Красный квадрат: стоп для всех ордеров.
  • Синий квадрат: создает линии тренда, которые вы тоже можете перетаскивать.
  • Дважды кликните по объекту, чтобы выбрать его.
  • Перетащите в желтую корзину, чтобы активировать
  • Установите ваш стоп-лосс и тейк-профит.

Ордера будут автоматически открываться, когда цена будет выше или ниже трендовой линии.


Удачной торговли!




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8950

