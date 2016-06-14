Ставь лайки и следи за новостями
Trainyourself EA - эксперт для MetaTrader 4
Интересный ЕА, который я разработал для тестирования рынка в Тестере Стратегий с перетаскиванием объектов.
Вы можете перетаскивать в желтую корзину 4 объекта.
Убедитесь, что вы дважды кликнули на объекте, который вы выбрали, и затем перетащите его в желтый "ящик". .
Описание объектов:
- Стрелка вверх: покупка.
- Стрелка вниз: продажа.
- Красный квадрат: стоп для всех ордеров.
- Синий квадрат: создает линии тренда, которые вы тоже можете перетаскивать.
- Дважды кликните по объекту, чтобы выбрать его.
- Перетащите в желтую корзину, чтобы активировать
- Установите ваш стоп-лосс и тейк-профит.
Ордера будут автоматически открываться, когда цена будет выше или ниже трендовой линии.
Удачной торговли!
