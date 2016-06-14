Интересный ЕА, который я разработал для тестирования рынка в Тестере Стратегий с перетаскиванием объектов.

Вы можете перетаскивать в желтую корзину 4 объекта.

Убедитесь, что вы дважды кликнули на объекте, который вы выбрали, и затем перетащите его в желтый "ящик". .











Описание объектов:

Стрелка вверх: покупка.

Стрелка вниз: продажа.

Красный квадрат: стоп для всех ордеров.

Синий квадрат: создает линии тренда, которые вы тоже можете перетаскивать.

Дважды кликните по объекту, чтобы выбрать его.

Перетащите в желтую корзину, чтобы активировать

Установите ваш стоп-лосс и тейк-профит.



Ордера будут автоматически открываться, когда цена будет выше или ниже трендовой линии.





Удачной торговли!









