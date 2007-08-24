CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Cronex Taichi - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko | Russian English 中文
Просмотров:
13807
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Наверное я не один у кого вызывает затруднения и метания при принятии решения интерпретируя показания Ichimoku.
Основная идея это формализация сигналов Ichimoku и выявление потенциального флэта/тренда.

Принцип:
Taichi - средневзвешенное Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB
TaichiFor -средневзвешенное SpanA+SpanB со сдвигом Kijun
Signal - скользящая средняя с периодом Kijun
SSignal -скользящая средняя с периодом Senkou
Flat - закрашивает флэтовые зоны

Надеюсь что будет кому то полезен.

Cronex Taichi

Cronex DeMarker Cronex DeMarker

Триггер основанный на двух МА по DeMarker.

DynamicRS+Channel DynamicRS+Channel

Индикатор динамического уровня сопротивления-поддержки с фиксированным каналом.

ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4 ZZ_TimeWinter 1-1000.mq4

Библиотека YURAZ , определение перехода зимнего времени на летнее с летнего на зимнее

DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

Оптимизированный вариант индикатора DT_ZZ от klot'а