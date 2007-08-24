Наверное я не один у кого вызывает затруднения и метания при принятии решения интерпретируя показания Ichimoku.

Основная идея это формализация сигналов Ichimoku и выявление потенциального флэта/тренда.

Принцип:

Taichi - средневзвешенное Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB

TaichiFor -средневзвешенное SpanA+SpanB со сдвигом Kijun

Signal - скользящая средняя с периодом Kijun

SSignal -скользящая средняя с периодом Senkou

Flat - закрашивает флэтовые зоны



Надеюсь что будет кому то полезен.

Cronex Taichi

