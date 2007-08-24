Смотри, как бесплатно скачать роботов
Cronex Taichi - индикатор для MetaTrader 4
- 13807
Наверное я не один у кого вызывает затруднения и метания при принятии решения интерпретируя показания Ichimoku.
Основная идея это формализация сигналов Ichimoku и выявление потенциального флэта/тренда.
Принцип:
Taichi - средневзвешенное Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB
TaichiFor -средневзвешенное SpanA+SpanB со сдвигом Kijun
Signal - скользящая средняя с периодом Kijun
SSignal -скользящая средняя с периодом Senkou
Flat - закрашивает флэтовые зоны
Надеюсь что будет кому то полезен.
