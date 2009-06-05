CodeBaseРазделы
Cross Arbitr - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор создан после прочтения ветки EURCAD - как уменьшить спрэд

СrossArbitr явно показывает, что очень редко синтетический спрэд бывает меньше, чем реальный, который предоставляет ДЦ по кроссу. И ни в коем случае синтетический спрэд не будет равен сумме спрэдов двух составляющих пар, так как только для некоторых пар справедливы соотношения (например для GBPJPY):

Bid = Bid1 * Bid2

Ask = Ask1 * Ask2.

Во многих же случаях нужно брать совершенно другие комбинации бидов и асков прямых пар, составляющих кросс.

CrossArbitr также может применяться любителями арбитража (на свой страх и риск), когда синтетический кросс существенно отличается от реального. Для этого достаточно выставить в параметре AlarmIfPointDifference желаемое количество пунктов, на которое должны различаться курсы, а в параметре AlarmFile указать имя файла (из папки MT4\sounds), который будет запускаться на воспроизведение.

Индикатор также может показывать на графике синтетические уровни Bid и Ask. Включение/выключение производится через переменные ShowBid и ShowAsk. Цвета линий для соответствующих уровней задаются в BidColor и AskColor.

P. S. Не проверена работа индикатора для кроссов, состоящих из прямых пар вида USDPair1 и Pair2USD, так как не смог найти подобные кроссы.

