Индикаторы

MTF Relative Strength Index - индикатор для MetaTrader 4

Rafal Dubiel | Russian English
Просмотров:
5601
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MTF Relative Strength Index — индикатор для MetaTrader, основанный на хорошо известном нам RSI. RSI (Индекс Относительной Силы) — индикатор технического анализа, осциллятор, измеряющий скорость и интенсивность направленного движения цены. Индикатор RSI был разработан Уэллсом Уайлдером и опубликован в Commodities Magazine в июне 1978 года.

В MetaTrader мы имеем уже встроенный RSI в качестве стандартного технического индикатора. Он может быть применен только на текущем таймфрейме. Иногда бывает полезно получить данные об RSI для более старших таймфреймов. MTF Relative Strength Index, представленный здесь, имеет дополнительный параметр — TimeFrame. Вы можете использовать его для настройки старших таймфреймов, из которых RSI будет высчитывать свои значения. Поскольку значения получены из баров, при использовании более старших таймфреймов вы получите довольно грубую форму линий индикатора.

MTF Relative Strength Index настройки:

  • TimeFrame - Период.

Значение по умолчанию 0 - текущий таймфрейм. Для других таймфреймов: 1=M1, 5=M5, 15=M15, 30=M30, 60=H1, 240=H4, 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1

  • RSIPeriod

По умолчанию - 14. Количество периодов для расчета.

  • Applied_price

Значение по умолчанию 0 - это означает, что для расчета используется цена Close. Для других типов цены: 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.

  • Сдвиг

По умолчанию установлено 0. Этот параметр сдвигает индикатор, смещая его на необходимое количество баров от установленного таймфрейма вправо.

Пример ниже.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8948

