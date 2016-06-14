CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF MACD - индикатор для MetaTrader 4

Rafal Dubiel | Russian English
Просмотров:
10347
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

MTF MACD — индикатор для MetaTrader, основанный на хорошо известной классической MACD. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем в 1960-х гг. Он показывает разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними (EMA) по ценам закрытия. Вдобавок он имеет сигнальную линию, которая является простой скользящей средней (SMA) для основного значения индикатора. MACD — индикатор, следующий за трендом, и он разработан для идентификации трендовых изменений. Как правило, он не рекомендуется для работы на флэтовом рынке.

В MetaTrader уже есть включенный MACD в качестве стандартного индикатора. Он может быть применен только на текущем таймфрейме. Если мы ищем тренд, то очень желательно иметь MACD для более старших таймфреймов. MTF MACD, представленная здесь, имеет дополнительный параметр — TimeFrame. Вы можете использовать ее, чтобы установить более высокие таймфреймы, из которых будут высчитываться значения MACD. Поскольку значения получены из баров, при использовании более старших таймфреймов вы получите довольно грубую форму линий индикатора.

Настройки MTF MACD:

  • TimeFrame - Период.

Значение по умолчанию 0 — текущий таймфрейм. Для других таймфреймов: 1=M1, 5=M5, 15=M15, 30=M30, 60=H1, 240=H4, 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1

  • FastEMA

Значение по умолчанию 12. "Быстрая" экспоненциальная скользящая средняя.

  • SlowEMA

Значение по умолчанию 26. "Медленная" экспоненциальная скользящая средняя.

  • Signal

Значение по умолчанию 9. Это сигнальная линия, и она представляет собой простую скользящую среднюю.

  • Applied_price

Значение по умолчанию 0 — это означает, что для расчета МА используется цена Close. Для других типов цены: 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.

  • Сдвиг

По умолчанию установлено 0. Этот параметр сдвигает индикатор, смещая его на необходимое количество баров от установленного таймфрейма вправо.

Примеры продемонстрированы ниже.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8947

Процент Процент

Индикатор показывает текущее дневное, недельное, месячное процентное изменение цены

Doji Reader Indicator Doji Reader Indicator

Индикатор, позволяющий читать свечи доджи

MTF Relative Strength Index MTF Relative Strength Index

Мультитаймфреймовый RSI c дополнительным параметром — TimeFrame. Вы можете использовать его для установки более высоких таймфреймов, для которых будет вычисляться значение RSI.

Trainyourself EA Trainyourself EA

Эксперт для торговли и экспериментов с торговлей в Тестере Стратегий. Перетаскивайте объекты мышью в желтую корзину и контролируйте ваши ордера.