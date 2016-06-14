MTF MACD — индикатор для MetaTrader, основанный на хорошо известной классической MACD. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем в 1960-х гг. Он показывает разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними (EMA) по ценам закрытия. Вдобавок он имеет сигнальную линию, которая является простой скользящей средней (SMA) для основного значения индикатора. MACD — индикатор, следующий за трендом, и он разработан для идентификации трендовых изменений. Как правило, он не рекомендуется для работы на флэтовом рынке.

В MetaTrader уже есть включенный MACD в качестве стандартного индикатора. Он может быть применен только на текущем таймфрейме. Если мы ищем тренд, то очень желательно иметь MACD для более старших таймфреймов. MTF MACD, представленная здесь, имеет дополнительный параметр — TimeFrame. Вы можете использовать ее, чтобы установить более высокие таймфреймы, из которых будут высчитываться значения MACD. Поскольку значения получены из баров, при использовании более старших таймфреймов вы получите довольно грубую форму линий индикатора.

Настройки MTF MACD:

TimeFrame - Период.

Значение по умолчанию 0 — текущий таймфрейм. Для других таймфреймов: 1=M1, 5=M5, 15=M15, 30=M30, 60=H1, 240=H4, 1440=D1, 10080=W1, 43200=MN1

FastEMA

Значение по умолчанию 12. "Быстрая" экспоненциальная скользящая средняя.

SlowEMA

Значение по умолчанию 26. "Медленная" экспоненциальная скользящая средняя.

Signal

Значение по умолчанию 9. Это сигнальная линия, и она представляет собой простую скользящую среднюю.

Applied_price

Значение по умолчанию 0 — это означает, что для расчета МА используется цена Close. Для других типов цены: 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.

Сдвиг

По умолчанию установлено 0. Этот параметр сдвигает индикатор, смещая его на необходимое количество баров от установленного таймфрейма вправо.

Примеры продемонстрированы ниже.



