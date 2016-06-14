Версия 1

1. Может читать доджи:

a. может установить минимальную длину верхней тени

b. может установить минимальную длину нижней тени



2. Может читать доджи-"надгробия":

a. может установить минимальную длину верхней тени

b. может установить максимальную длину нижней тени



3. Может читать доджи-"стрекозу":

a. может установить максимальную длину верхней тени

b. b. может установить минимальную длину нижней тени



4. При появлении нужной свечи можно настроить всплывающее предупреждение.

Версия 2

AnAlert: выставьте true, если вы хотите предупреждений при появлении новой свечи доджи

ShowCandleBox: выставьте true, если хотите, чтобы свечи доджи появлялись в виде прямоугольника

BoxColor: установите выбранный цвет, чтобы окрасить прямоугольник

ShowStar: выставьте true, чтобы показать звездочку над свечой

StarColor: установите выбранный цвет, чтобы окрасить звездочку

StarWidth: настройте размер свечи

ShowText: выставьте true, чтобы показывать имя свечи доджи

FontColor: выберите цвет для этого текста

FontSize: установите размер шрифта

VerticalText: если выставлено true, текст будет показываться вертикально

MyBrokerHas5Digits: установите true, чтобы использовать 5-значные котировки

FindRegularDoji: если выставлено true, индикатор будет искать регулярные доджи

MinLengthOfUpTail: минимальная длина верхней тени

MinLengthOfLoTail: минимальная длина нижней тени

MaxLengthOfBody: максимальный размер тела свечи



FindDragonflyDoji: если выставлено true, индикатор будет искать доджи-"стрекозы"

MaxLengthOfUpTail1: максимальная длина верхней тени

MinLengthOfLoTail1: минимальная длина нижней тени

MaxLengthOfBody1: максимальная длина тела свечи



FindGravestoneDoji: если выставлено true, индикатор будет искать доджи-"надгробие"

MinLengthOfUpTail2: минимальная длина верхней тени

MaxLengthOfLoTail2: максимальная длина нижней тени

MaxLengthOfBody2: максимальный размер тела свечи





С уважением,

heartnet

http://mqlprogramming.blogspot.com