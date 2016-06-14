CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Doji Reader Indicator - индикатор для MetaTrader 4

xiii | Russian English
Просмотров:
12694
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Версия 1

1. Может читать доджи:
a. может установить минимальную длину верхней тени
b. может установить минимальную длину нижней тени

2. Может читать доджи-"надгробия":
a. может установить минимальную длину верхней тени
b. может установить максимальную длину нижней тени

3. Может читать доджи-"стрекозу":
a. может установить максимальную длину верхней тени
b. b. может установить минимальную длину нижней тени

4. При появлении нужной свечи можно настроить всплывающее предупреждение.

Версия 2

AnAlert: выставьте true, если вы хотите предупреждений при появлении новой свечи доджи
ShowCandleBox: выставьте true, если хотите, чтобы свечи доджи появлялись в виде прямоугольника
BoxColor: установите выбранный цвет, чтобы окрасить прямоугольник
ShowStar: выставьте true, чтобы показать звездочку над свечой
StarColor: установите выбранный цвет, чтобы окрасить звездочку
StarWidth: настройте размер свечи
ShowText: выставьте true, чтобы показывать имя свечи доджи
FontColor: выберите цвет для этого текста
FontSize: установите размер шрифта
VerticalText: если выставлено true, текст будет показываться вертикально
MyBrokerHas5Digits: установите true, чтобы использовать 5-значные котировки
FindRegularDoji: если выставлено true, индикатор будет искать регулярные доджи
MinLengthOfUpTail: минимальная длина верхней тени
MinLengthOfLoTail: минимальная длина нижней тени
MaxLengthOfBody: максимальный размер тела свечи

FindDragonflyDoji: если выставлено true, индикатор будет искать доджи-"стрекозы"
MaxLengthOfUpTail1: максимальная длина верхней тени
MinLengthOfLoTail1: минимальная длина нижней тени
MaxLengthOfBody1: максимальная длина тела свечи

FindGravestoneDoji: если выставлено true, индикатор будет искать доджи-"надгробие"
MinLengthOfUpTail2: минимальная длина верхней тени
MaxLengthOfLoTail2: максимальная длина нижней тени
MaxLengthOfBody2: максимальный размер тела свечи


С уважением,
heartnet
http://mqlprogramming.blogspot.com

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8928

ytg_SS ytg_SS

Можно включить или выключить функции Alert, PlaySound, SendMail, переместив мышью соответствующую надпись в основном окне графика.

GG-TrendBar GG-TrendBar

Этот индикатор показывает тренд одновременно на каждом таймфрейме

Процент Процент

Индикатор показывает текущее дневное, недельное, месячное процентное изменение цены

MTF MACD MTF MACD

Мультитаймфреймовая MACD с дополнительным параметром - TimeFrame. Вы можете использовать ее, чтобы установить более высокие таймфреймы, из которых будут высчитываться значения MACD.