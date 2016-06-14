Ставь лайки и следи за новостями
Doji Reader Indicator - индикатор для MetaTrader 4
- 12694
Версия 1
1. Может читать доджи:
a. может установить минимальную длину верхней тени
b. может установить минимальную длину нижней тени
2. Может читать доджи-"надгробия":
a. может установить минимальную длину верхней тени
b. может установить максимальную длину нижней тени
3. Может читать доджи-"стрекозу":
a. может установить максимальную длину верхней тени
b. b. может установить минимальную длину нижней тени
4. При появлении нужной свечи можно настроить всплывающее предупреждение.
Версия 2
AnAlert: выставьте true, если вы хотите предупреждений при появлении новой свечи доджи
ShowCandleBox: выставьте true, если хотите, чтобы свечи доджи появлялись в виде прямоугольника
BoxColor: установите выбранный цвет, чтобы окрасить прямоугольник
ShowStar: выставьте true, чтобы показать звездочку над свечой
StarColor: установите выбранный цвет, чтобы окрасить звездочку
StarWidth: настройте размер свечи
ShowText: выставьте true, чтобы показывать имя свечи доджи
FontColor: выберите цвет для этого текста
FontSize: установите размер шрифта
VerticalText: если выставлено true, текст будет показываться вертикально
MyBrokerHas5Digits: установите true, чтобы использовать 5-значные котировки
FindRegularDoji: если выставлено true, индикатор будет искать регулярные доджи
MinLengthOfUpTail: минимальная длина верхней тени
MinLengthOfLoTail: минимальная длина нижней тени
MaxLengthOfBody: максимальный размер тела свечи
FindDragonflyDoji: если выставлено true, индикатор будет искать доджи-"стрекозы"
MaxLengthOfUpTail1: максимальная длина верхней тени
MinLengthOfLoTail1: минимальная длина нижней тени
MaxLengthOfBody1: максимальная длина тела свечи
FindGravestoneDoji: если выставлено true, индикатор будет искать доджи-"надгробие"
MinLengthOfUpTail2: минимальная длина верхней тени
MaxLengthOfLoTail2: максимальная длина нижней тени
MaxLengthOfBody2: максимальный размер тела свечи
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8928
