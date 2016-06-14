CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Процент - индикатор для MetaTrader 4

Arif E. Nugroho | Russian English
Просмотров:
7411
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Arif E. Nugroho arif_endro@vectra.web.id

Когда я хочу узнать, как изменилась текущая цена в процентах на данный момент, порой возникает проблема. Решение этой проблемы я нашел: теперь изменение цены в процентах за день, неделю, месяц демонстрируется в окне терминала. Это поможет мне узнать, если текущая цена находится в зоне перепроданности или перекупленности.

На рисунке вы можете видеть, как выглядит индикатор, который показывает текущее дневное, недельное и месячное процентное изменение цены. Цвет индикатора может быть изменен по вашему желанию во входных параметрах. В этом примере красный - это отрицательная прибыль в процентах, синий цвет - положительная. Также вы можете настроить размер шрифта с помощью параметра FontSize.

Я добавил возможность отображения ежедневного роста или падения цены в процентах: 0,5%, 1,0%, 1.5%, и 2.0%, которая может быть активирована с помощью опции `ShowPriceLabel'. По умолчанию эта возможность отключена. Если ее активировать, то индикатор будет выглядеть так:

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8935

Doji Reader Indicator Doji Reader Indicator

Индикатор, позволяющий читать свечи доджи

ytg_SS ytg_SS

Можно включить или выключить функции Alert, PlaySound, SendMail, переместив мышью соответствующую надпись в основном окне графика.

MTF MACD MTF MACD

Мультитаймфреймовая MACD с дополнительным параметром - TimeFrame. Вы можете использовать ее, чтобы установить более высокие таймфреймы, из которых будут высчитываться значения MACD.

MTF Relative Strength Index MTF Relative Strength Index

Мультитаймфреймовый RSI c дополнительным параметром — TimeFrame. Вы можете использовать его для установки более высоких таймфреймов, для которых будет вычисляться значение RSI.