Автор:

Arif E. Nugroho arif_endro@vectra.web.id

Когда я хочу узнать, как изменилась текущая цена в процентах на данный момент, порой возникает проблема. Решение этой проблемы я нашел: теперь изменение цены в процентах за день, неделю, месяц демонстрируется в окне терминала. Это поможет мне узнать, если текущая цена находится в зоне перепроданности или перекупленности.

На рисунке вы можете видеть, как выглядит индикатор, который показывает текущее дневное, недельное и месячное процентное изменение цены. Цвет индикатора может быть изменен по вашему желанию во входных параметрах. В этом примере красный - это отрицательная прибыль в процентах, синий цвет - положительная. Также вы можете настроить размер шрифта с помощью параметра FontSize.

Я добавил возможность отображения ежедневного роста или падения цены в процентах: 0,5%, 1,0%, 1.5%, и 2.0%, которая может быть активирована с помощью опции `ShowPriceLabel'. По умолчанию эта возможность отключена. Если ее активировать, то индикатор будет выглядеть так: