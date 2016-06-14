CodeBaseРазделы
Индикаторы

GG-TrendBar - индикатор для MetaTrader 4

Gordon Gekko
Просмотров:
12904
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Этот индикатор показывает вам тренд (на основании ADX и PSAR) на каждом таймфрейме одновременно.

Вы можете настроить параметры индикатора.

Углы экрана: 0, 1, 2, 3 (0 — левый верхний угол)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8905

